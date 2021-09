Das kreative Farmspiel Staxel kommt auf Nintendo Switch!

Wenn das kreative Famrspiel Staxel am 23. September für Nintendo Switch erscheint, haben Spieler*innen nun auch unterwegs die Gelegenheit allein oder mit Freund*innen ihre eigene idyllische Farmwelt zu gestalten. Bereits seit 2018 ist das Spiel auf PC über Steam erhältlich.

In Staxel, das am 23. September für Nintendo Switch erscheint, erwartet die Spieler*innen ein frei begehbares Bauernhof- und Dorfleben! Sie bauen ihre Farm aus der Ego-Perspektive auf, erweitern ihr Dorf, laden ihre Freunde zu sich ein und erleben Abenteuer in der Wildnis. Staxel ist als Launch-Angebot noch bis zum 29. September für 14,99 Euro im Nintendo eShop erhältlich, der normale Preis beträgt 19,99 Euro.