Far Cry 6 Post-Launch Roadmap vorgestellt

Far Cry 6 Season Pass

Mit dem Season Pass kann die Kontrolle über die berüchtigtsten Schurken der Far Cry-Serie übernommen werden: Vaas Montenegro, Pagan Min and Joseph Seed – alle auch von der ursprünglichen Besetzung dargestellt. Im Laufe der drei DLC-Veröffentlichungen können die unterschiedlichen Bösewichte verkörpert werden und Spieler:innen erleben den Kampf gegen die Schrecken der jeweiligen Psyche hautnah mit. Dies geschieht durch das brandneue Die and Retry-Erlebnis, welches durch das Roguelite-Genre inspiriert wurde. Anfangs lediglich mit einer Pistole zur Selbstverteidigung ausgerüstet, müssen neue Waffen gefunden und Kräfte freigeschaltet werden, um an Stärke zu gewinnen und tiefer in die Schurken-Psychen einzutauchen. Jedes DLC vereint intensive Action mit spannender Story und bietet somit eine einzigartige Gelegenheit die Vergangenheit, persönliche Dämonen und Motivationen jedes Bösewichts zu verstehen.

Der Far Cry 6-Season Pass ist in der Far Cry 6 Gold-, Ultimate- und Collector’sEdition enthalten, wird aber auch einzeln erhältlich sein. Die Collector’s Edition kann exklusiv im Ubisoft Store vorbestellt werden.

Inhalte des Season Pass

Drei DLC-Episoden , die alleine oder im Koop mit einer zusätzlichen Person spielbar sind – selbst wenn diese den Season Pass nicht besitzt. Episode 1: “Vaas: Wahnsinn” geplante Veröffentlichung im November 2021. Episode 2: “Pagan: Kontrolle” geplante Veröffentlichung im Januar 2022. Episode 3: “Joseph: Kollaps” geplante Veröffentlichung im März 2022.

Far Cry 3 Blood Dragon *. Mit dem Besitz des Season Pass bekommen Spielende auf dem Windows PC das Originalspiel von 2013, während Spielende auf der Konsole und auf Stadia Far Cry 3 Blood Dragon: Classic Edition erhalten.

Das Blood Dragon-Set , welches sieben Gegenstände, die im Far Cry 6 -Hauptspiel nutzbar sind, beinhaltet: Ein Outfit: Blood Dragon-Ausstattungsgarnitur Zwei Waffen: AJM9 und Kobracon Ein Fahrzeug: Omega Enforcer Ein Waffen-Talisman: KillStar Einen Vierbeiner-auf-Abruf: K-9000 Einen Fahrzeug-Chibi: Blood Dragon-Chibi



Außerdem wird der Kampf um ein freies Yara nach der Veröffentlichung von Far Cry 6 durch regelmäßige, kostenlose Inhalte erweitert. Folgende Inhalte, die alleine oder zu zweit im Koop gespielt werden können, sind geplant: