Far Cry 6 – Angespielt

Viva la Revolución

Die Geschichte rund um Dani Rojas ist gut inszeniert und kann schon zu Beginn rasant Tempo aufnehmen. Emotional wurde ich überraschend schnell in Far Cry 6 hineingezogen und war am Ende des Events wirklich traurig, dass ich aufhören musste, denn ich hätte am liebsten einfach stundenlang weitergezockt. Doch auch wenn die Lage in Yara sehr ernst ist, wäre es nicht Far Cry, wenn es nicht einige ulkige Features und Charaktere geben würde. Auch dieses Mal werdet ihr viele einzigartige Persönlichkeiten treffen, an deren Seite ihr euch gegen den tyrannischen Präsidenten auflehnen werdet. Einer dieser Leute, die ich in meiner Preview Version treffen durfte, war Juan Cortez, ein ehemaliger KGB-Spion, der sich mit seinem Krokodil mit euch in den Kampf stürzt. Die Tier-Companions sind eines meiner liebsten Features der Reihe, ich denke heute noch gerne an meine Ausflüge in Hope County mit Boomer in Far Cry 5 zurück. Doch Boomer bekommt jetzt Konkurrenz, denn nun geht der Vorhang für Chorizo auf, der für eine große Portion Cuteness-Overload gesorgt hat. Der kleine querschnittsgelähmte Dackel war trotz seiner Behinderung ein guter Gefährte im Kampf, nur das Quietschen seiner Räder war auf Dauer ein wenig störend für mich und ich hoffe, dass in der fertigen Version, der Sound ein wenig gedrosselt wird.

Da Yara abgeschieden im Meer liegt, sind die Ressourcen knapp, und so müsst ihr eure Augen immer offen halten, wenn ihr durch die Spielwelt streift. Bereits in Far Cry: New Dawn musstet ihr mit Rohstoffmangel zurechtkommen, dafür war das Design der Waffen einzigartig. Dieses Feature ist auch in Far Cry 6 gelandet. Auf Werkbänken könnt ihr eure Pistolen und Gewehre aufmotzen, und auch im Laufe der Kampagne kommt ihr zu einigen sehr speziellen Waffen. Mir persönlich geht in Spielen immer das Herz auf, wenn ich einen Flammenwerfer zur Verfügung habe und in der in Far Cry 6 war defintiv der heißeste, den ich je steuern durfte. In der Spielwelt habt ihr Basen zur Verfügung, die ihr ähnlich wie in New Dawn, oder eure Siedlung in Valhalla, ausbauen, und so besseres Equipment bekommen könnt. Auch Dani lässt sich verbessern, in dem ihr verschiedene Skills auswählt, im Rang aufsteigt und so wiederum auch Zugang zu noch besseren Ausrüstungsgegenständen erhaltet. Um auf der Insel schnell von A nach B zu kommen habt ihr dieses Mal nicht nur Fahrzeuge, Hubschrauber oder Flieger zur Verfügung, sondern könnt auch auf Pferden durch die Spielwelt traben. Die Steuerung beim Reiten hat sich zwar noch etwas schwammig angefühlt, ich bin aber zuversichtlich, dass hier noch nachjustiert wird.