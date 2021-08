Rasante Rennen abseits des Bildschirms mit den Mario Karts von Carrera RC

Der rasante Videospielheld Mario ist auch abseits des Bildschirms zu heißer Rennaction bereit. In den Mario Kart Fahrzeugen von Carrera RC steuert er die Pole-Position in den heimischen Wohn- und Kinderzimmern an.

Dank der Originallizenz von Nintendo sehen die spritzigen Karts genau wie ihre digitalen Vorbilder aus und machen auch in der Vitrine der Sammler ordentlich Eindruck.

Im neuen Carrera RC Mario Kart Pipe Kart gibt Mario auf dem Kinderzimmer-Parcours ordentlich Gas! Das extra-leichte Kart aus Röhren ist ein Klassiker in den Mario Kart Videospielen und sorgt nun auch für jede Menge Rennaction abseits des Bildschirms. Als Carrera RC Kart ist es trotzdem robust genug, um auch den Angriffen des gefürchteten blauen Panzers zu widerstehen. Das Kart ist nicht nur ein echter Hingucker im Rennen sondern hat dank ordentlich Power unter der Haube auch beste Chancen auf einen Platz auf dem Siegertreppchen. Dank der Nintendo Originallizenz sieht der liebevoll gestaltete Held seinem digitalen Vorbild zum Verwechseln ähnlich. Mit bis zu 9 km/h zeigt Mario im Rennen mit bis zu 15 weiteren Fahrern, wer einen Platz auf dem Siegertreppchen verdient hat. Dabei dauern die heißen Rennen bis zu 30 Minuten, bevor der beiliegende 3,2 V 320 mAh LiFePo4 Akku über das mitgelieferte USB-Kabel für 50 Minuten aufgeladen werden muss. Dank der Full Function Steuerungstechnologie ist Mario auch für Einsteiger ab 6 Jahren leicht zu fahren. So holt sich Mario mit Vollgas den Pilz-Cup nach Hause!

Mit dem neuen Carrera RC Mario Kart Bumble V, Mario starten kleine und große Mario-Fans ab 6 Jahren durch. In seinem ca. 25,5 cm langen Bienen-Mobil, bekannt aus den beliebten Mario Kart Videospielen, hält ihn nichts auf. Für bis zu 20 Minuten flitzt der kleine Rennfahrer durch Wohn- und Kinderzimmer. Der beiliegende LiFePo4 Akku ist nach einer kurzen Ladepause von 50 Minuten wieder voll einsatzfähig und bringt Mario mit Power ins Ziel. Mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 9 km/h steuert er rasant um jede Ecke. Ein echter Hingucker sind die leuchtenden Scheinwerfer, die Mario auch beim Nachtrennen perfekte Sicht ermöglichen. Außerdem lehnt sich Mario dynamisch in Fahrtrichtung. Dank der störungsfreien 2,4 GHz Funktechnologie gehen bis zu 16 Fahrer gleichzeitig an den Start des heimischen Pilz-Cups.

Wie alle Carrera RC Mario Kart Fahrzeuge sind auch die neuesten Mitglieder der Familie „Ready to Run“ und starten ihre Rennen direkt aus der Verpackung. Akku, Ladekabel, Controller und Batterien für die Controller liegen bei und sind bereit für ihren Einsatz.

Weitere Informationen zu allen Fahrzeugen, Booten, Helikoptern und Quadrocoptern findet ihr unter carrera-toys.com