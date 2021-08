WRC 10: Die Entstehung der Spiel-Sounds

NACON und Entwickler KT Racing stellen in einem neuen Video zu WRC 10, dem offiziellen Videospiel der FIA World Rally Championship, den Stellenwert der Sounds im Spiel sowie ihre Entstehung vor.

Für eine realitätsnahe Umsetzung hat das WRC 10-Team dem Klang der Motorensounds besondere Aufmerksamkeit gewidmet, indem es echte Rennmodelle aufgenommen und in das Spiel integriert hat. Die Aufnahmen sind ein komplexer und präziser Prozess, der es ermöglicht, Geräusche aus verschiedenen Quellen und Perspektiven zu erfassen, um die Soundeffekte so passend wie möglich in den unterschieldlichen Spielsituationen wiederzugeben. Nach der Aufnahme werden die diversen Quellen verarbeitet, abgemischt und im Spiel jedem Fahrzeug zugeordnet. Für die finale Abmischung werden schließlich Umgebungsgeräusche wie öffentliche Bereiche, verschiedene Straßenbeläge oder Wettereinflüsse hinzugefügt, um eine realitätsnahe Simulation zu erzeugen.

WRC 10 wird am 2. September 2021 für PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC und zu einem späteren Zeitpunkt auch für Nintendo Switch™ im Handel erhältlich sein.