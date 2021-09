Dustwind – The Last Resort kommt am 15. September 2021 für Konsole

Z-Software GmbH kündigt an, dass Dustwind – The Last Resort, ein taktisches Echtzeitspiel, das in einer düsteren, postapokalyptischen Zukunft spielt, am 15. September 2021 für Konsole erscheinen wird. Das Spiel hat durch seinen PC-Release viele Fans gefunden und bald können auch PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S Spieler die Welt von Dustwind erkunden.

Dustwind – The Last Resort erzählt die Geschichte einer namenlosen Heldin, die unter Gedächtnisverlust leidet, überfallen und zum Sterben alleine in einer Welt zurückgelassen wurde, welche unter den Auswirkungen der Apokalypse zusammengebrochen ist. Allen zum Trotz ist die Heldin nicht gestorben. Sie schwor Rache an ihren Peinigern und fokussiert all ihr Handeln darauf. Doch bald stellt sich heraus, dass es um mehr als ihr Schicksal geht, um viel mehr…

Die emotionale Story-Kampagne führt dich durch 16 spannende Missionen, die nicht nur dein taktisches Geschick, sondern auch deinen Verstand und dein wachsames Auge erfordern. Entwickle die Fähigkeiten deiner Heldin so, dass sie deinen Spielvorlieben entspricht. Wähle die richtigen Waffen und Ausrüstungen je nach den Herausforderungen, denen du dich stellen musst.

Du musst blitzschnelle taktische Entscheidungen treffen, wenn du überleben willst. In Dustwind kannst du dich frei entscheiden: Willst du dich auf eine offene Konfrontation mit Feinden einlassen oder die Umgebung zu deinem Vorteil nutzen, Fallen stellen und dich tarnen, um alle Bedrohung auszuschalten. Um dich gegen deine Feinde zu behaupten, kannst du verschiedene Arten von Waffen und Munition nutzen, Geschütztürme und Barrikaden errichten und Fahrzeuge steuern. Daher kann jede Mission im Spiel auf viele verschiedene Arten gespielt werden – ganz nach deinem Geschmack.

Game Features:

Taktischer Action-Kampf : Du brauchst taktische Finesse und blitzschnelle Reflexe für die Überlebenskämpfe im Ödland. Schleiche dich an, ziele auf Körperteile, verwende verschiedene Waffen und Munition, fahre Fahrzeuge, baue eine Basis auf, platziere Türme und Barrikaden für deine Verteidigung, nutze die Umwelt zu deinem Vorteil und täusche deine Feinde!

: Du brauchst taktische Finesse und blitzschnelle Reflexe für die Überlebenskämpfe im Ödland. Schleiche dich an, ziele auf Körperteile, verwende verschiedene Waffen und Munition, fahre Fahrzeuge, baue eine Basis auf, platziere Türme und Barrikaden für deine Verteidigung, nutze die Umwelt zu deinem Vorteil und täusche deine Feinde! Clusterfun : Nichts fühlt sich so befriedigend an, wie das Töten des Gegners mit einem Pömpel, der von deinem Bogen direkt auf das Gesicht des Gegners abgefeuert wird. Natürlich hätte man auch normale Breitkopfpfeile oder Sprengstoffpfeile verwenden können. Aber so macht es gleich viel mehr Spaß!

: Nichts fühlt sich so befriedigend an, wie das Töten des Gegners mit einem Pömpel, der von deinem Bogen direkt auf das Gesicht des Gegners abgefeuert wird. Natürlich hätte man auch normale Breitkopfpfeile oder Sprengstoffpfeile verwenden können. Aber so macht es gleich viel mehr Spaß! Einzelspieler-Kampagne : Spiel die emotionale Story-Kampagne der namenlosen Heldin. Die Story enthält 16 Missionen mit einer Spielzeit von ca. 10 Stunden.

: Spiel die emotionale Story-Kampagne der namenlosen Heldin. Die Story enthält 16 Missionen mit einer Spielzeit von ca. 10 Stunden. Skirmish : Eine große Auswahl an aufregenden Einzelspielermaps in verschiedenen Spielmodi in isometrischer Atmosphäre erwartet dich!

: Eine große Auswahl an aufregenden Einzelspielermaps in verschiedenen Spielmodi in isometrischer Atmosphäre erwartet dich! Optimierte Steuerelemente und Benutzeroberfläche für ein leichtes Überleben im postapokalyptischen Ödland.

Dustwind – The Last Resort erscheint am 15. September 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S zum Preis von €17.99/USD 17.99. Ab dem 1. September 2021 kann Dustwind – The Last Resort für Xbox-Konsolen im Microsoft Store vorbestellt werden.