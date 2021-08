Launch-Trailer zu Pathfinder: Wrath of the Righteous

Prime Matter und Owlcat Games gaben bekannt, dass das CRPG Pathfinder: Kingmaker weltweit eine Million Mal für PC, Xbox One und PlayStation 4 verkauft wurde.

Pathfinder: Kingmaker wurde im September 2018 als Kickstarter-Projekt ins Leben gerufen und basiert auf der gleichnamigen Tabletop-Kampagne von Pathfinder Adventure Path.

Zeitgleich zum Verkaufserfolg wurde auch der Launch-Trailer für die kommende indirekte Fortsetzung Pathfinder: Wrath of the Righteous während der gamescom 2021 enthüllt. Dieser zeigt brandneues Gameplay-Material.

Owlcat Games und META Publishing werden Pathfinder: The Wrath of the Righteous weltweit am 2. September 2021 für PC veröffentlichen; die PlayStation 4- und Xbox One-Editionen kommen am 1. März 2022 in den Handel.