Das Tom Clancy’s Rainbow Six Berlin Major startet am 15. August

Ubisoft gab heute bekannt, dass das Six Berlin Major, eines der größten internationalen E-Sport-Events in Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, am 15. August beginnt und bis zum 21. August in Berlin ausgetragen wird.

Um 9:45 Uhr MESZ werden unter https://rainbow6.com/live die besten 16 Teams aus dem asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Nordamerika und Lateinamerika im nächsten Six Major der Rainbow Six E-Sports Saison 2022 gegeneinander antreten. Alle teilnehmenden Teams haben dasselbe Ziel, sich den Titel, das Preisgeld und die Punkte für die Globale Rangliste und die Qualifikation zu dem Six Invitational 2023 zu sichern.

Nach der Gruppenphase, die hinter verschlossenen Türen vom 15. – 17. August ausgespielt wird, werden sich die acht besten Teams in den Playoffs, vor einem Live-Publikum im Theater am Potsdamer Platz beweisen müssen. Das Theater im Herzen Berlins bietet mehrere Aktivitäten vor Ort, wie beispielsweise ein Treffen mit Profiteams, Anspielstationen, einen Shop und mehr. Am 21. August wird zudem während der Übertragung die Enthüllung der Season 3 in Year 7 von Rainbow Six Siege stattfinden.

Hier sind die Teams, die an dem Six Berlin Major teilnehmen werden:

Von der Asien-Pazifik Liga:

DWG KIA

SANDBOX Gaming

Elevate

Gamin Gladiators

Von der Europäischen Liga:

Wolves Esports

Rogue

MNM Gaming

G2 Esports

Von der Lateinamerikanischen Liga:

Ninjas in Pyjamas

FaZe Clan

FURIA Esports

w7m esports

Von der Nordamerikanischen Liga:

Astralis

Soniqs

Oxygen Esports

XSET

Weitere Details zum Six Berlin Major, wie zum Beispiel Details zum Wettbewerbsformat, Zeitpläne, Watchparties, Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen, Twitch Drops und mehr, sind im Event Guide zu finden: https://rainbow6.com/BerlinMajor2022Guide