The DioField Chronicle: Demo zum Strategie-RPG ab heute verfügbar

Square Enix gibt heute bekannt, dass eine Demoversion von The DioField Chronicle für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC (über Steam) verfügbar ist.

Spieler*innen können das brandneue Strategie-Rollenspiel ab sofort ausprobieren, das eine epische Geschichte über Krieg und Ehre erzählt. Alle Fortschritte aus der Demoversion werden bei Veröffentlichung der Vollversion am 22. September übertragen, inklusive Speicherstände sowie Spiel- und Charakterfortschritte.

Ab heute können Spieler*innen auf allen Plattformen die kostenlose Demoversion von The DioField Chronicle herunterladen. Sie beginnt auf der Insel DioField, die sich dank aufstrebender Kriegsmächte und moderner Magie plötzlich in Zeiten großer Unsicherheit wiederfindet. Die Demo umfasst den Spielbeginn bis zum Ende des ersten Kapitels und beinhaltet rasante und actiongeladene Kämpfe, in denen man kleine Truppen aus verschiedenen Kampftypen befehligt. Jede einzelne davon übernimmt auf dem Schlachtfeld eine einzigartige Rolle. Spieler*innen treffen auf die Söldner der Blaufüchse und planen ihre Spielzüge in einem neuen, hochstrategischen Echtzeitkampfsystem – dem „Real Time Tactical Battle“ (RTTB).

Außerdem kann The DioField Chronicle mit einer düsteren und fesselnden Geschichte aufwarten, die von einem talentierten und erfahrenen Team erschaffen wurde. Darunter sind Charakterdesigns von Taiki (Lord of Vermilion III, IV), Concept Art von Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XII, FINAL FANTASY XIII) und wunderschön inszenierte Musik von den weltbekannten Komponisten Ramin Djawadi und Brandon Campbell, die man vor allen Dingen durch ihre Arbeit an Game of Thrones kennt.

The DioField Chronicle kann für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, the Nintendo Switch und PC (über Steam) vorbestellt werden. Der Vorverkauf für das Collector’s Edition Set ist ausschließlich über den Square Enix Store möglich und auf eine begrenzte Anzahl limitiert. Dieses Set besteht aus der Standardversion des Spiels inklusive der Collector’s Goods Box. Es enthält das Brettspiel „The DioField Chronicle“ sowie ein Set aus vier Ansteckern: https://sqex.link/3w6a

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite von The DioField Chronicle unter: https://www.diofieldchronicle.com/