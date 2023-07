Das war LEVEL UP 2023

Die dritte Edition von LEVEL UP – The Gaming Festival lockte über 9.000 Gamer, eSportler, Cosplayer und Schaulustige ins Salzburger Messezentrum. Dadurch festigt die Salzburger Veranstaltung ihren Status als größtes Gaming Festival Österreichs.

Menschen fühlen sich in Gemeinschaft wohl und egal wie sehr wir uns unterscheiden, wir haben mehr gemeinsam, als wir denken. Dieser Umstand wurde auf dem Gaming Festival LEVEL UP deutlich. Gamern haftet noch immer das Klischee von bewegungsfaulen Einzelgängern an. Doch die Diversität der Besucher:innen zeichnete ein anderes Bild. eSportler:innen sind die Superstars einer Szene, die drauf und dran ist, die Entertainment-Industrie neu zu definieren. Streamer und Content Creator erschaffen Shows und Videoformate, die von Millionen konsumiert werden. Videospiel Enthusiasten und Familien erforschen am Bildschirm oder in VR digitale Welten.

LEVEL UP bietet für jede:n etwas und genau diese Formel bringt die Luft zum Knistern, denn Begeisterung ist ansteckend.

eSports als Speerspitze der Entwicklung von Gaming

eSports ist eine Disziplin, in der kompetitive Videospiele, in Teams oder einzeln, gegeneinander gespielt werden. Turnierformate ähneln denen von traditionellen Sportarten und bieten dieselben Möglichkeiten für Sponsoren und Partner. Daher entwickelt sich eSports gerade zu einer beliebten und milliardenschweren Industrie, die enorme Möglichkeiten für Spieler:innen, Organisator:innen und Veranstalter:innen bietet.

In Sachen eSports hatte LEVEL UP 2023 einige hochkarätige Turniere am Start. Den Anfang machten die LEVEL UP ICARACE World Championships. Bei ICARACE fliegen die Piloten durch einen virtuellen Parcours. Die Steuerung erfolgt über einen “Controller”, dessen Verwendung ein intensives Ganzkörpertraining darstellt. Dominik Ferenc setzte sich gegen den fünffachen Weltmeister Thomas Ebner durch und konnte den Weltmeistertitel 2023 beanspruchen.

Spannende eSports Action bot auch das zweite Qualifikationsturnier von Red Bull For The Win. Neben den Salzburgern Johannes Findling (LOL) und Niklas Gell (CS:GO) qualifizierte sich Pascal Neumann aus München (RL) für das Finale am 15.7. in Wien. Hier treten sie im Team gegen waschechte Profis aus der Szene an und spielen um ein Preisgeld von 4.500 Euro. Die kostenfreie Anmeldung zum letzten Qualifier am 8.7. in Wien ist weiterhin möglich.

Im Finale der Morekats Mayhem #4 wurde wie gehabt Rocket League gespielt. Dort schlugen Vulkan Esport den Favoriten PSG Tundra in einem Gentlemen Reverse Sweep. So nennt man einen Sieg nach einem 3:1 Rückstand in einer “Best of 7” Runde, die mit vier Punkten gewonnen wäre.

In der Salzburger Landesmeisterschaft der ESSL, kurz für E-Sport School League, verteidigten Twisted Fates ihren Landesmeistertitel gegen Twisted Feet. Die ESSL glänzte mit einer Hochglanz-Produktion und zeigt damit, dass die Professionalisierung der Gaming Szene in vollem Gange ist. Dorian Dobler, Gründer und Organisator der ESSL: “In jedem anderen Sport gibt es schon lange eine Schülerliga – und jetzt haben wir auch eine für eSports.”

Den Abschluss des Turnierprogramms machte das LEVEL UP Smashfest, in dem Sandro den Sieg für sein Team Austrian Force in Super Smash Bros. Ultimate holte. Das Publikum feierte jede Runde mit tosendem Applaus und spornte die Spieler zu immer virtuoseren Manövern an.

Unterhaltung für die ganze Familie

Auch hunderte Familien mit Kindern fanden ihren Weg in die Messe und die zahlreichen Aussteller in der Gaming Zone und der Retro Area brachten nicht nur Kinderaugen zum Leuchten. Videospiele für jeden Geschmack boten passende Unterhaltung für alle Altersklassen und Präferenzen.

In der Free2Play Area by Emmi Caffé Latte konnte man mit neuen oder alten Freunden zocken. In der Indie Games Area presented by FH Salzburg suchten Spiele-Connaiseure nach den innovativsten neuen Titeln unabhängiger Spieleentwickler:innen. Auf der Indie Stage powered by Bonusworld präsentierten eben diese Entwickler:innen ihre Konzepte und Ideen.

Während die Kiddies eher mit Super Mario Kart, KTM Mini-Bikes oder einer original Carrera Rennbahn spielten, konnten Mama und Papa in der Retro Area noch einmal die Spiele aus ihrer Jugend an richtigen Automaten erleben. Neben Videospielen gab es etliche Flipper, alte Computer und Konsolen.

Zahlreiche Firmen nutzten die Messe zur Mitarbeiterakquise und suchten nach neuen Kolleg:innen in den Bereichen IT oder Softwareentwicklung. Neben dem BRZ, das für Lösungen wie FinanzOnline zuständig ist, waren unter anderem das W&H Dentalwerk, die Salzburg AG, Commend, das österreichische Bundesheer und die Salzburger Polizei vor Ort. Sie alle präsentierten sich als attraktive Arbeitgeber mit spannenden Aufgaben und stabilen Zukunftsaussichten.

Und sind die Kinder mal zu lange bei einer Station hängen geblieben, lieferte die Nespresso Roadshow köstliche Kaffees in unzähligen klassischen und exotischen Geschmacksrichtungen. Damit ließ sich gut zwanglos plaudern oder auch über Weltbewegendes philosophieren. Da machte es auch nichts, wenn Papa beim Aircrasher DCS Messecup, einem Highspeed Drohnenrennen, etwas länger seine verborgenen Pilotenfähigkeiten erforschte.

Cosplayer, Tabletop, Karten- und Brettspiele

Manche Besucher:innen klemmen sich nicht hinter Bildschirme, sondern verkörpern lieber die Helden und Antihelden von Videospielen, Filmen oder Animes im echten Leben. Die Disziplin heißt Cosplay und vereint das Schneidern von Kostümen und das Darstellen des Charakters. Über 100 Cosplayer:innen besuchten LEVEL UP und entzückten Besucher, die anderen Künstler und die Jury des Cosplay Contests.

Einige der Cosplayer:innen oder Künstler:innen aus verwandten Disziplinen boten ihre Waren und Dienstleistungen an. Das Schlendern durch deren Artist Alley glich einem Spaziergang durch einen Kunstmarkt.

Im hinteren Bereich der Halle tummelten sich die Tabletop-Strategen. Warhammer 40k und Star Wars Legion dominierten das Bild, durchbrochen von seltenen Titeln wie Necromunda oder Middle Earth.

Gleich nebenan spielten Liebhaber von Sammelkartenspielen Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh! und Pokemon oder handelten mit seltenen Karten. Noch einen Sprung weiter konnte man beim Verein Game for Life traditionelle Brettspiele ausprobieren und vielleicht das nächste Spiel für den Familienabend finden.

Pro Gamer, eSportler, Familien, Cosplayer, Drohnenpiloten, Spieleentwickler, Sammelkartenliebhaber, Tabletop Kommandanten, Teams, Orgas und Eventveranstalter. Verschiedene Leute, verschiedene Lifestyles. Aber sie alle treffen sich bei LEVEL UP, feiern gemeinsame Leidenschaften, feuern gemeinsam Helden an und genießen das Leben. So verbindet LEVEL UP seit drei Jahren, auf immer wieder neue Art, verschiedene Communities. Das haben die Veranstalter auch fürs nächste Jahr vor. Christian Wenninger, Head of Exhibitions vom Messezentrum sagt dazu: “Wir sehen ein stetiges Wachstum des Festivals und das Feedback der Besucher und Partner ist super. Daher kommt LEVEL UP auch 2024 wieder.”