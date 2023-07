Wie wird man Spieletester?

Für leidenschaftliche Gamer ist es wahrscheinlich ein großer Traum, mit dem Spielen von Videospielen Geld zu verdienen.

Die Möglichkeit, neue Spiele zu testen und dabei wertvolles Feedback zu geben, wirkt wie die perfekte Kombination aus Leidenschaft und Arbeit. Doch was genau ist ein Spieletester überhaupt und wie kann dieser Traumjob ausgeübt werden?

Als Spieletester den Spielspaß auf die Probe stellen

Spieletester widmen sich dem Testen von Spielen. Dabei ist es ihre Aufgabe, Fehler aufzufinden. Es ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Entwicklerteams und Programmierern und dem Spieletester nötig, um Fehler und Probleme im Spiel zu identifizieren und zu dokumentieren. Bestimmte Spielsequenzen müssen immer wieder gespielt werden, um mögliche Bugs oder Logikfehler aufzudecken. Die Aufgabe des Spieletesters ist es, Feedback und Verbesserungsvorschläge zu geben und die Erfahrungen dann auf Spiele-Vergleichsseiten zu veröffentlichen. Dadurch können die Qualität und das Spielerlebnis optimiert werden. Spieletester können je nach Tätigkeitsbereich für Spieleentwickler, Zeitschriften oder Online-Plattformen arbeiten. Die Arbeit als Spieletester erfordert Ausdauer, Genauigkeit und die Fähigkeit, Feedback und Meinungen klar kommunizieren zu können.

Voraussetzungen und Fähigkeiten

Leider ist es nicht ganz so leicht, Spieletester zu werden. Es gibt einige Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Dazu gehören gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse, da häufig Berichte geschrieben werden müssen. Zudem ist es wichtig, mit anderen Menschen zu kommunizieren.

Selbstverständlich spielt die Leidenschaft zu Videospielen eine große Rolle. Doch es wird auch ein gutes Verständnis für Technik und ein logisches Denkvermögen benötigt. Ein großer Vorteil ist es, ein fundiertes Wissen über den Spielemarkt und verschiedene Spiele zu besitzen. Zudem wird die Fähigkeit benötigt, sich gut und lange konzentrieren zu können und eine hohe Belastungsgrenze zu haben. Da es keine klassische Ausbildung zum Spieletester gibt, hilft Erfahrung im Verfassen von Reviews oder dem Erstellen von Videos zu Spielen. Diese können in der Bewerbung erwähnt werden. In der Regel wird ein Mindestalter von 16 Jahren benötigt, um Spieletester werden zu können. Spieletester spielen 7 bis 8 Stunden pro Tag. Dabei kann großer Druck entstehen, denn je näher das Release-Datum eines Spiels rückt, desto mehr Zeit muss in das Projekt gesteckt werden.

Wege in die Welt der Spieletester

Wer die Voraussetzungen besitzt, fragt sich nun wahrscheinlich, wie man an einen solchen Job herankommen kann. Es gibt verschiedenen Optionen, in die Branche einzusteigen. Der klassische Weg ist ein Praktikum. Praktikumsstellen sind häufig nicht ausgeschrieben, daher kann hier eine Initiativbewerbung helfen. Verschiedene Computer- oder Spielezeitschriften oder Spielehersteller können Erfahrungen vermitteln, die beim späteren Bewerbungsprozess zum Spieletester wichtig sein können. Auch Erfahrungen im privaten Umfeld können helfen. Ansonsten gibt es große Unternehmen, die als Arbeitgeber besonders beliebt sind. Diese Stellen sind jedoch begrenzt und die Konkurrenz sehr groß. Bei kleineren Firmen sind die Chancen höher. Spieletester werden dort für Magazine, Zeitschriften oder Online-Plattformen gesucht. In den meisten Fällen arbeiten Spieletester in speziellen Testzentren. Manchmal ist es auch möglich, von zu Hause aus zu testen.

Ein Studium in einem technischen Bereich kann übrigens ebenfalls den Einstieg erleichtern, da dort bereits verschiedene Grundlagen der Programmierung gelernt werden. Wer seine Spielerfahrungen online mit seiner fundierten Meinung präsentiert, hat gute Chancen, von den Spieleherstellern direkt angesprochen zu werden. Dazu ist eine gute Sichtbarkeit wichtig.

Die Herausforderungen und Belohnungen des Berufs

Spieletester werden aus verschiedenen Gründen benötigt. Zum einen können bei der Entwicklung von Spielen Fehler entstehen. Diese werden häufig übersehen. Neben Bugs und Grafikfehlern versuchen Spieletester unlogische Dialoge, Rechtschreibfehler und andere Schwachstellen zu finden. Diese können vor der Veröffentlichung beseitigt werden.

Außerdem wird der Spielfluss und der Spaßfaktor eines Spiels analysiert. Da die Spieleindustrie äußerst wettbewerbsintensiv ist, müssen neue Spiele schnell entwickelt und veröffentlicht werden. Das trägt zum großen Erfolg bei. Spieletester helfen dabei, die hohen Erwartungen der Spieler zu erfüllen und die Spiele fehlerfrei zu gestalten. Die Behebung von Fehler vor der Veröffentlichung spart deutliche Kosten ein.

Eine Herausforderung ist auf jeden Fall, dass fehlerhafte Sequenzen durchgespielt werden müssen. Das bedeutet, dass Spieletester auf jeden Fall absichtlich in die Bereiche vordringen, die fehlerhaft oder unvollständig sind. Dadurch können Schwachstellen identifiziert und dokumentiert werden. Durch den Zeitdruck kommt es häufig zu Stress und Druck. Fehler müssen in kurzer Zeit gefunden und gemeldet werden.

Doch trotz dieser Herausforderungen bietet der Beruf einige Belohnungen. Als Spieletester ist die Gelegenheit gegeben, Spiele noch vor ihrer Veröffentlichung zu spielen. Die neusten Technologien, Grafiken und Gameplay-Elemente können erlebt werden. Zudem wird häufig eng mit den Entwicklern und anderen Teammitgliedern zusammengearbeitet. Gemeinsam kann an hochwertigen Spielen gearbeitet werden. Spieletester haben außerdem die Möglichkeit, eigene Spielerfahrungen und Kenntnisse mit einzubringen. Zusätzlich kann es Spaß machen, mit so vielen Menschen zusammenzuarbeiten, die ebenfalls voller Leidenschaft für Videospiele sind. Der Austausch von Ideen, Ratschlägen und Erfahrungen ist für viele bereichernd. Spieletester haben durch eine erfolgreiche Karriere viele Aufstiegsmöglichkeiten.

Fazit: Der Beruf des Spieletesters ist für alle leidenschaftlichen Gamer eine interessante Option. In diesem Beruf kann die Leidenschaft mit der Arbeit verbunden werden. Es gibt einige Herausforderungen, die mit dem Beruf einhergehen können. Dennoch kann sich die Arbeit durchaus lohnen.