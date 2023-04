Dead by Daylight erhält Änderungen mit Foliant 15: Ascension

Behaviour Interactive kündigt Änderungen für Dead by Daylight an, die ab dem 19. April im Rahmen des Foliant 15: Ascension spielbar sind.

Es wird neue Belohnungen sowie eine neue Archiv-Herausforderung geben. Die Spieler:innen sind außerdem eingeladen, tiefer in die Erinnerungen der Protagonisten des letzten Kapitels, Tools of Torment, einzutauchen. Sie werden Zeuge des Auftritts von Ashley J. Williams als Sondergast in Erinnerungen und neuen Sprachaufnahmen. Außerdem werden mehrere Sammlungen kosmetischer Gegenstände dem Reich der Entität Flair verleihen.

Der Spalt bekommt eine Erweiterung

Mit der Veröffentlichung von Foliant 15: Ascension werden neue Features zur Verfügung stehen. Der neue Archivband enthält kosmetische Gegenstände und Talismane, die aus den Erinnerungen und dem Leben der Schädelhändlerin, Thalita und Renato Lyra – den Protagonisten des letzten Dead by Daylight-Kapitels – stammen. Diese werden auch als Belohnungen im Spalt erscheinen.

Zusammen mit dem neuen Spalt kommt der Tiefe Spalt (Bonus-Tiers), der nach Abschluss von Tier 70 verfügbar ist. Er wird im Menü durch ein neues goldenes Leuchten hervorgehoben, das auf seine exklusiven, speziellen Tiers und erweiterten Belohnungen hinweist.

Gestrandete Fragmente der Vergangenheit

Foliant 15: Ascension bringt eine neue Archiv-Herausforderung in das Reich der Entität: Die Spieler:innen finden Bildfragmente, die zufällig auf Karten verteilt sind. Diese müssen sie zusammensetzen, um weitere Informationen freizuschalten. Die Herausforderung ist nicht rollenspezifisch. Um die Herausforderung abzuschließen, müssen die Fragmente lediglich abgelegt oder es muss mit ihnen lebend entkommen werden.

Der Mode verfallen

Bereits ab heute ist eine Reihe von Sammlungen kosmetischer Gegenstände für Killer und Überlebende in Dead by Daylight erhältlich. Für einen lässigeren Look der Tools of Torment-Charaktere gibt es die Tools of Torment-Sammlung, die aus dem Cyber-Meuchlerin-Outfit für die Schädelhändlerin, dem Familientreffen für Thalita Lyra und dem Abendessen mit der Familie für Renato Lyra besteht.

Die Ödlandsammlung enthält das Überreste des Niedergangs-Outfit für Felix, Haddies Überleben in der Wildnis-Outfit sowie das Düstere Kampagne-Outfit des Ritters und verleiht den Charakteren damit eine verfallene Ästhetik.

Foliant 15: Ascension ist ab morgen, dem 19. April, um 17:00 Uhr über Steam, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games Store, Windows Store und Nintendo Switch erhältlich.