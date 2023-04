Riot Forge veröffentlicht The Mageseeker: A League of Legends Story

Riot Forge veröffentlicht heute The Mageseeker: A League of Legends Story, ein 2D-Action-RPG in Pixel-Optik, für Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie für Steam, GOG und den Epic Games Store.

The Mageseeker ist ein düsteres Action-RPG in 2D-Hi-Bit-Pixel-Optik, das von Digital Sun entwickelt wird, den Schöpfern von Moonlighter. Die Handlung spielt in Demacia, einem mächtigen Königreich in der Welt von Runeterra, in der Magie verboten ist und ihre Nutzer verfolgt werden, während die Machtinhaber selbst Magie einsetzen, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Spieler*innen schlüpfen in die Rolle von Sylas, einem entflohenen Magier, der sich in den Tiefen des Waldes einer Rebellenbande anschließt. Ihre Revolution wird den trügerischen Frieden in Demacia zerstören – ein Frieden, der mit dem Blut von Magiern teuer erkauft wurde. The Mageseeker bietet ein actionreiches Fantasy-Spielerlebnis und eine Geschichte über Macht, Identität und Gerechtigkeit. Sylas nutzt seine einzigartigen Fähigkeiten zum Magieraub, um seinen Gegnern die Magie zu entziehen und diese gegen sie selbst zu richten.

Die Standard-Edition ist für 29,99 € und die Digitale Deluxe-Edition für 39,99 € erhältlich. Diese beinhaltet digitale Gegenstände wie das Paket Silberschwingen-Vorratsstation, Dekorationen Traute Heimathöhle und exklusive Zauber sowie die Skins Entfesselt. Eine physische Collector’s Edition (169,99 €) ist ebenfalls verfügbar. Diese umfasst eine Statue von Sylas, einen Kunstband, einen Deluxe-Kunstdruck, eine Hardcover-Sonderausgabe des Lux-Comics, Anstecknadeln mit Sylas- und Lux-Motiven sowie eine Schallplatte des Soundtracks. Die Collector’s Edition mit allen Zusatzinhalten wird in einer exklusiven Sammlerbox geliefert.

Auf www.riotforgegames.com gibt es weitere Informationen zu den laufenden Projekten.