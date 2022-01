Death Stranding Director’s Cut erscheint 2022 für PC

505 Games, der Publishing-Partner von KOJIMA PRODUCTIONS für die PC-Version von Hideo Kojimas Epos DEATH STRANDING, gab auf der CES 2022 bekannt, dass das Unternehmen auch die Veröffentlichung von DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT für PC übernimmt.

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT für PC wird im Frühjahr 2022 zeitgleich im Epic Games Store und auf Steam erscheinen.

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT ist eine erweiterte Erfahrung, die erstmals Intels neue Xe Super Sampling (XeSS)-Grafiktechnologie für ein verbessertes Spielerlebnis auf PC einsetzt. XeSS macht sich die Lernfähigkeit von Maschinen zunutze, damit die Umgebungen von DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT in detailreicher Grafik mit gleichzeitig gesteigerter Performance erlebt werden können.

Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit Intel für DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT auf PC. DEATH STRANDING war ein riesiger PC-Hit und wir können es kaum erwarten zu sehen, wie Intels neue XeSS-Technologie das Spielerlebnis im Director’s Cut noch eindrucksvoller macht. Neil Ralley, Präsident von 505 Games

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT für PC besticht durch eine hohe Framerate, den Fotomodus und der Unterstützung für Ultrawide-Monitore. Der Director’s Cut enthält zudem Crossover-Inhalte aus Valve Corporations HALF-LIFE-Serie und Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red.

Das von Kojima Productions entwickelte DEATH STRANDING war eines der meist erwarteten Spiele der letzten Dekade. Mit Norman Reedus als Sam Bridges in der Hauptrolle versetzt DEATH STRANDING die Spieler:innen in die nahe Zukunft, in der eine Reihe mysteriöser Explosionen den Planeten verwüstet und eine Welle von übernatürlichen Vorfällen ausgelöst hat, die man „Death Stranding“ nennt. Seither suchen außerweltliche Kreaturen den Planeten heim und es droht ein Massensterben. Nun liegt es an Sam, durch verödete Wüstenlandschaften zu reisen, um die Menschheit vor der drohenden Auslöschung zu bewahren.

Weitere Informationen über DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT für PC unter https://505games.com/games/death-stranding