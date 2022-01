Die 15 besten Nintendo Switch Spiele für Konsolenfans

Die Nintendo Switch ist bei den Spielkonsolen die beste Wahl für alle, die es vorziehen, bequem von zu Hause aus zu spielen, oder die sich die Zeit auf dem Weg zur Arbeit vertreiben wollen. Auf dieser Konsole können Spiele aus verschiedenen Genres gespielt werden, da ist für jeden etwas dabei.

Aus diesem Grund haben wir für euch eine Liste von 20 Spielen für die Switch zusammen gestellt, die wir schon gespielt und teilweise auch ausführlicher getestet haben und die auf eurer Wunschliste nicht fehlen sollten.

Top Nintendo Switch Spieleliste

Diese Liste besteht zwar aus 20 Konsolenspielen für die Switch, aber in diesem Artikel gehen wir nur auf 15 Spiele ausführlicher ein. Aber zuerst möchten wir noch 5 Spiele erwähnen, die wirklich jeder kennen sollte:

Eastward

WarioWare: Get It Together!

Tony Hawk’s Pro Skater

Animal Crossing: New Horizons

Subnautica: Below Zero

Diese Spiele sind nicht nur bei Konsolenbesitzern, sondern auch bei PC-Spielern mega-populär. Nun kommen wir zu unserer Top15-Liste der Switch-Spiele. Der Einfachheit halber ist die Liste nach dem Veröffentlichungsdatum des Spiels sortiert.

15. Puyo Puyo Tetris

Puyo Puyo Tetris hat mehr zu bieten als nur „Tetris“ und ein geniales Design. Puyo Puyo Tetris ist ein rasantes, unterhaltsames Spiel, in dem ihr auf jeden Fall den Wunsch verspüren werdet, eure Gegner herauszufordern! Das Spiel bietet viele abwechslungsreiche Spielmodi: darunter einen einzigartigen „Adventure“- als auch einen „Challenge“-Modus. Aber es gibt auch einen spannenden „Arcade“-Modus, bei welchem 4 Spieler*innen gegeneinander antreten können. Mittlerweile gibt es mit Puyo Puyo Tetris 2 auch eine Fortsetzung des Geschicklichkeitsspaßes, welcher zahlreiche Verbesserungen mit sich bringt.

14. Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart ist Nintendos bekannte Rennspielserie mit einer 25-jährigen Geschichte. Es unterscheidet sich von anderen Spielen durch bunte Cartoon-Grafiken und ein spaßiges Gameplay, bei dem die Spieler*innen ständig auf der Straße versuchen den Gegner mit aufgesammelten Gimmick’s von der Strecke zu befördern.

Mit dem achten Teil hat sich dann doch ein bisschen was geändert: Jetzt nehmen nicht nur Autos, Motorräder, sondern auch andere Fahrzeuge an den Rennen teil, es gibt neue Gimmick’s und vieles mehr. Das Spiel wurde erstmals 2014 für die Wii U-Konsole veröffentlicht und am 27. April 2017 wurde eine verbesserte Version für die Nintendo Switch auf den Markt gebracht. Nintendo spendiert der Deluxe-Version für die Switch insgesamt 48 Strecken, einige neue Charaktere, verbesserte Grafiken und neue Spielmodi.

13. ARMS

Der Hauptunterschied zwischen ARMS und anderen Prügelspielen besteht darin, dass die versch. Charaktere im Spiel den linken und rechten Arm mit 2 unterschiedlichen Waffen bestücken können, die alle ihr eigenen Besonderheiten haben. Es gibt über 30 Waffenarme im Spiel und somit ergeben sich mit den Fähigkeiten der unterschiedlichen Charaktere jede Menge an spaßiger Kombinationen zum Ausprobieren.

12. Splatoon 2

Splatoon 2 ist wirklich eine einzigartige Mischung aus Jump’n’Run und Shooter. Seit seinem Debüt auf der Wii U hat das Spiel dank seiner Charaktere – den sogenannten „Inklingen“ – schnell an Popularität gewonnen. Nintendo schafft es mit diesem Spielkonzept, der bunten Comic-Grafik und der Action einen Shooter auch für eine jüngere Zielgruppe interessant zu machen. Es wird im Spiel nicht mit herkömmlichen Waffen, sondern mit Pinseln und Lackierpistolen und Tinte geschossen, ähnlich wie beim Paintball. In einer fiktiven Welt bekämpfen sich die Inklinge und die Oktolinge in spannenden Matches.

11. Picross S

Picross ist im Prinzip eine Art „Bildkreuzworträtsel“, bei dem man anhand von Zahlen, die als Tipps fungieren, ein Bild vervollständigt. Die Regeln sind leicht zu verstehen und es gibt in der Switch-Version ein Zweispielermodus hinzu, der es dir ermöglicht, das Spiel mit Freunden und Familie gleichzeitig zu genießen.

Rätsel warten in allen vier bekannten Spielmodi: Picross, Mega Picross, Color Picross und Clip Picross. Es gibt insgesamt 300 Picross- und Mega-Picross-Puzzles, 150 Clip-Picross-Puzzles, 30 Color-Picross-Puzzles, insgesamt 480 Puzzles!

10. Super Mario Odyssey

Erkunde in Super Mario Odyssey unglaubliche Orte fernab des Pilzkönigreichs, während du dich Mario und seinem neuen Verbündeten Cappy auf einem riesigen, weltumspannenden 3D-Abenteuer anschließt. Nutze erstaunliche neue Fähigkeiten – wie die Fähigkeit, Objekte, Tiere und Feinde zu fangen und zu kontrollieren –, um Power Moons zu sammeln, damit du das Odyssey-Luftschiff antreiben und Prinzessin Peach vor Bowsers Hochzeitsplänen retten kannst!

Super Mario Odyssey ein hervorragender, abwechslungsreicher 3D-Plattformer und Pflicht für alle Nintendo Switch Besitzer*innen, Mario-Fans und Liebhaber kreativer Jump’n’Run Spiele.

9. Windjammers

Windjammers ist ein rasantes 1-gegen-1-Arcade-Spiel, in dem man sich auf einem Spielfeld begegnet und eine Wurfscheibe in die gegnerische Torzone wirft, um Punkte zu erzielen. Der Gewinner oder die Gewinnerin ist wer zuerst 2 von 3 Sätzen für sich entscheiden kann. Im Prinzip ist das Ganze ziemlich Retro, macht aber viel Spaß, denn es ist schnell zu spielen, aber schwer zu meistern. Es gibt 5 versch. Spielmodi, 6 Charaktere und Schauplätze und 2 Minispiele.

8. Hades

Zagreus, ein griechischer Prinz aus der Unterwelt will fliehen, da er einen Zwist mit Hades, dem Herrscher der Unterwelt hat. Leider wird der Weg nach draußen aber von vielen kampferprobten Kreaturen bewacht, die es zu besiegen gilt. Der Kampf erfordert schnelle Reflexe und macht viel Spaß. Mit verschiedenen Waffen aus der griechischen Mythologie und vielen Buffs, die wir auf unserem Weg erhalten, macht Hades schon sehr viel Spaß. Dazu gesellt sich eine schöne Geschichte und eine tolle grafische Präsentation. Der Schwierigkeitsgrad ist hoch, oft scheitert man und muss wieder vor vorne anfangen, aber gut das wir unsterblich sind und die Flucht von neuem starten können.

7. Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate war wohl eines der meist erwarteten Games für die Nintendo Switch. Das Prügelspiel gab es schon auf dem N64 und Nintendo hat den Titel für die Switch aufpoliert und 2018 auf den Markt gebracht. Gekämpft wird in über 100 Arenen und ihr könnt aus vielen bekannten Nintendo-Charakteren wählen. Ihr müsst bei diesem Spiel so lange auf euren Gegner einschlagen, bis dieser aus dem Bildschirm geschleudert wird. Dazu gibt es zahlreiche Power-Ups und ihr könnt euch mit Doppelsprüngen aus der Gefahrenzone bringen. Super Smash Bros. Ultimate macht durch die abwechslungsreichen Modi und Aktivitäten großen Spaß und lässt gekonnt Nostalgie und Retro-Feeling aufkommen.

6. Tetris 99

Das Battle Royal-Prinzip in Tetris klingt im ersten Moment nach einem schlechten Witz, aber es funktioniert auch bei diesem populären Geschicklichkeitsspiel überraschend gut. Bei Tetris 99 spielen, wie der Titel schon vermuten lässt, online 99 Gegner*innen gegeneinander. Platziere die Tetrissteine, die in verschiedenen Formen von oben am Bildschirm erscheinen, mithilfe der Richtungsknöpfe und verhindere so, dass deine Spielfeld sich bis nach oben füllt. Schaffst du es mehrere Reihen gleichzeitig aufzulösen, bekommt der Gegner oder die Gegnerin Abfallblöcke geschickt, die deren Bildschirme blockieren. Eine Statistik zeigt deine Ergebnisse und je mehr Gegner*innen du besiegst, desto höher ist dein Rang.

5. Darius Cozmic Collection

Die Darius Cozmic Collection wurde für Nintendo Switch und PS4 veröffentlicht und vereint praktisch jedes Spiel des klassischen Taito Shoot’em-Franchise, aufgeteilt in Arcade und Konsole.

Man bekommt in dem Package vier actionreiche Arcade-Titel, verteilt auf insgesamt sieben Versionen. Den Titel Darius bekommt man als Arcade-Fassung in 3 Versionen (original, new und extra). Darius II gibt es als Aracde-Version mit Dual-Screen und SAGAIA gibt es in der Arcade-Vrsion 1 und 2. Vervollständigt wird die Collection mit Darius Gaiden aus dem Jahr 1994.

4. Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda

Nintendo präsentiert mit dem sperrigen Titel Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda einen Crossover aus Adventure und Musikspiel. Starte dein Abenteuer als Cadence, die Heldin von Crypt of the NecroDancer. Sobald die die Grundlagen gemeistert hast, kannst du wählen, ob du deine Reise als Link oder als Prinzessin Zelda fortsetzen willst. Egal ob du oder dein Bewegungen ausführt, oder gekämpft wird, alles folgt dem Beat der Hintergrundmusik um erfolgreich zu sein. So gilt es im Takt auszuweichen und im richtigen Moment anzugreifen, das erfordert Übung und ist vor allem zu Beginn sehr ungewohnt. Unentschlossene können auf jeden Fall vorher die kostenlose Demo im eShop einmal ausprobieren.

3. Astral Chain

Die Entwickler von Platinum Games zeichnen sich durch schnelle und herausfordernde Actionspiele aus. Der Titel Astral Chain wurde exklusiv für die Nintendo Switch entwickelt und bietet viel Action im Stile eines Bayonetta oder Devil May Cry.

Die Erde in der Welt von Astral Chain im Jahr 2078 ist unter dem Ansturm der Chimären gefallen, feindliche Kreaturen aus einer anderen Dimension. Rücksichtslose Kreaturen töten und entführen nicht nur wahllos Menschen, sondern infizieren auch das Gebiet und führen zu Mutationen. Die Überreste der Menschheit flüchteten in die Arche – eine Metropole auf einer künstlichen Insel mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Aber auch diese Zuflucht währte nicht lange; hier und da öffnen sich Tore, durch die Chimären die Stadt betreten. Der Spieler oder die Spielerin übernimmt die Rolle des Geschwisterpaares Howard, die als junge Polizisten sich im Kampf gegen die unzähligen Gegner stellen.

2. Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise ist ein Action-RPG für Nintendo Switch, das von Capcom entwickelt und veröffentlicht wurde. Dieses Spiel markiert eine brandneue Ära der Serie, da viele frustrierenden Elemente der alten Monster Hunter- Spiele überarbeitet wurden, was zum bisher besten Teil der Serie führt.

Die Geschichte von Monster Hunter Rise folgt einem vom Spieler oder der Spielerin gesteuerten Jäger, der im ländlichen Dorf Kumura lebt. Das Dorf ist ständig von der Zerstörung durch riesige Monster bedroht, die das Land durchstreifen, aber eine neue Katastrophe aus alten Zeiten ist zurückgekehrt. Ein Ereignis namens „The Rampage“ droht, eine Horde von Monstern zu entsenden, um das Dorf auszuradieren. Spieler*innen müssen dabei nicht nur riesige Monster auf dem Feld bekämpfen, sondern auch an neuen Rampage-Missionen teilnehmen, in denen man Fallen stellt oder Geschütztürme bauen muss um das Dorf vor den Angriffen der Biester zu schützen.

1. Metroid Dread

Mit dem Titel Metroid Dread dürfen wir uns endlich wieder über ein Comeback von Kopfgeldjägerin Samus Aran freuen. Der Mix aus Action und Erkundung ist als zweidimensionales Abenteuer inszeniert und bietet jede Menge Action. Wenn ihr übrigens Schlachten im Weltraum mögt, dann könnte euch auch der Cosmic Fortune-Slot interessieren. Dieses Spiel kann in verifizierten Online Casinos ohne Anmeldung gespielt werden, allerdings nur von verantwortungsbewussten und volljährigen Spielern.

Wer die Serie liebt wird auch in diesem Abenteuer die letzten Winkel der Sci-Fi Welt entdecken wollen um dabei seine Kampffähigkeiten zu verbessern. Aber der Schwierigkeitsgrad ist dabei nicht ohne, es ist also viel Übung angesagt um die Bossgegner besiegen zu können. Alles in allem ein absolut gelungenes Action-Feuerwerk, das Fans von Metroid Dread nicht verpassen dürfen.

Fazit

Diese Liste ist natürlich nicht vollständig und es sind auch schon ältere Titel aufgelistet, aber sie bietet einen guten Überblick über Spiele für die Nintendo Switch-Konsole, die ihr euch, sofern ihr sie noch nicht kennt, unbedingt mal näher ansehen solltet.