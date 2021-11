Metroid Dread im Test

Etwas Altes, etwas Neues, …

Nach einigen 3D-Abenteuern in der Ego-Perspektive besinnt man sich wieder auf die eigenen Wurzeln: Metroid Dread ist wieder ein 2D-Plattformer und klassischer Sidescroller. Daher auch nicht mit Metroid Prime 4 zu verwechseln (an dem angeblich weiterhin gearbeitet wird), sondern als Fortsetzung der Hauptreihe eigentlich Metroid 5. Alle Klarheiten beseitigt?

Die Abschnitte in denen man von den E.M.M.I. gnadenlos gejagt wird bringen etwas frisches Blut in die altbekannte Gameplay-Formel und erhöhen den Stressfaktor auch zwischen den wie immer knackigen Bosskämpfen. Je nach Spielertyp kann man sich entscheiden: Via neuem Stealth-Mantel und mit viel Geduld durch diese Passagen schleichen. Oder die Beine in die Hand nehmen und den nicht minder flotten Robotern einfach davonlaufen. Nachdem man ein paar Mal gejagt kommt dann aber stets die Rettung in Form eines Mini-Bosses. Zerstört man eine sogenannte Zentraleinheit verwandelt sich unsere Armkanone für kurze Zeit in die mächtige Omega-Kanone. Im Sperrfeuer kann man – aus hoffentlich sicherer Entfernung – die Kopfpanzerung der Horror-Roboter zerstören und Ihnen anschließend mit einem aufgeladenen Kopfschuss die CPU aus dem Sockel pusten.