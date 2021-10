VALORANT: Mit Akt 3 von Episode 3 ergänzt ein weiterer Agent das Team

Riot Games kündigt an, dass am 02. November Episode 3 Akt 3 von VALORANT startet. Mit der neuen Episode wird zudem ein neuer Agent das Team ergänzen, der ab dem 17. November spielbar sein wird.

Beim neuen Agent Chamber dreht sich alles um tödliche, punktgenaue Präzision. Außerdem gibt es einen neuen Battlepass, welcher an die kommenden Feiertage angelehnt sein wird.

Der immer gut gekleidete und bewaffnete französische Waffendesigner Chamber vertreibt Angreifer mit tödlicher Präzision. Dabei kann der neueste Agent in VALORANT Bereiche mit einer Reihe an Waffen halten und aus der Ferne seine Feinde ausschalten.

Bei der Gestaltung des neuen Agenten in VALORANT, Chamber, entstand bei den Entwicklerteam die Idee von jemandem „der einen Bereich mit einer Reihe von Waffen halten kann“ erklärt Character Producer John Goscicki. Inspiration hätte das Team beim „Archetyp des Gentleman-Attentäters“ erhalten. Das Spielgefühl von Chamber dreht sich um die Idee, „dass die Entfernung des Schusses, die Brise im Wind, die Art des Pulvers in der Munition, all die feinen Details berücksichtigt werden müssen, um den perfekten Treffer zu landen“ sagt John Gosciski.

Mit Akt 3 wird VALORANT nicht nur durch einen neuen Agenten ergänzt, sondern auch durch einen neuen Battlepass. Mit diesem will das Entwicklerteam die „Traditionen zum Jahresende wie Halloween, Neujahr und die Winterferien feiern“, erklärt der stellvertretende Art Director Sean Marino die Inspiration für den neuen Battlepass. Zusätzlich zu neuen Charakter-Karten, kommen auch neue Waffen-Skins, wie zum Beispiel Aero, Goldwing oder der Genesis-Bogen, „die erste Nahkampfwaffe dieser Art, die im Battlepass enthalten ist“, sagt Senior Producer Preeti Khanolkar. „Außerdem gibt es einige niedliche Emoji-Sprays mit Astra, Reyna, Skye und dem Faultier aus Breeze. Insgesamt ist dies ein großartiger Battlepass, den die Community hoffentlich lieben wird!“

Weitere Infos zu Episode 3 Akt 3 von VALORANT finden sich auf der offiziellen Webseite www.PlayVALORANT.com.