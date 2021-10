Gaming-Trends einmal anders, das bietet das Videoformat „Hit oder Shit“ unseres Partners Decamp Productions. Im neuen Video ist das Thema die „Immersion in Videospielen“.

Realismus in Games schafft gute Immersion. Das ist es, das macht ein gutes Spiel aus. Aber eigentlich steckt dahinter ein großer Irrtum was Immersion wirklich ausmacht. Und umgekehrt natürlich auch, wie sie schlecht gemacht wird. Kurzgefasst: Was echt aussieht und viel kostet muss nicht unbedingt Spaß machen.