Kingdom Two Crowns: Norse Lands erscheint am 16. November

Raw Fury, der bärtige Indie-Publisher aus Schweden und Entwickler Stumpy Squid kündigen die Veröffentlichung von Kingdom Two Crowns: Norse Lands für den 16. November an.

Norse Lands ist die erste Premium-Erweiterung für das Pixelabenteuer Kingdom Two Crowns und wird für PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation®4, PlayStation®5 und Nintendo Switch™ sowie Android und iOS erscheinen.

Inspiriert von der nordischen Kultur und Mythologie, erweitert Kingdom Two Crowns: Norse Land das Hauptspiel um eine neue Kampagne in einem einzigartigen Setting mit unzähligen neuen Inhalten. In Norse Lands können Freizeit-Wikinger*innen nicht nur ein Königreich gründen, es verteidigen, die Spielwelt erforschen und erobern, sondern auch Fähigkeiten entfesseln, die direkt von den nordischen Göttern stammen. Um sich einem neuen und mächtigen Feind zu stellen, lösen die Spieler schwierige Rätsel, bauen von echten Wikingern inspirierte Bauwerke und befehligen mächtige nordische Einheiten.

Features

Neue Reittiere wie mächtige nordische Rösser oder mystische Wesen wie den Wolf Fenrir oder Sleipnir, das achtbeinige Pferd des Gottes Odin

Einzigartige Kräfte inspiriert von der nordischen Mythologie – lasst Blitze vom Himmel regnen!

Neue Einheiten, wie der mächtige Berserker. Mit seinem Schild verteidigt der Berserker das Königreich der Spieler*innen und wird die Gegner um jeden Preis zurückdrängen.

Neue Wettereffekte spiegeln den rauen Norden wider. Die Spieler*innen erleben sowohl die Schönheit als auch die unbarmherzige Natur der Norse Lands und werden die kalten Winter bis ins Mark spüren.

Neue Gegner und Geheimnisse warten in den Norse Lands auf mutige Spieler*innen

Kingdom Two Crowns: Norse Lands, die erste Premium-Erweiterung für Kingdom Two Crowns, enthält viele Verbesserungen und neue Features, wie eine nordische Spielwelt, neue Gameplay Elemente bis hin zu geheimnisvollen Rätseln. Die neuen Herausforderungen und Inhalte richten sich sowohl an erfahrene sowie neue Kingdom-Spieler*innen. Zukünftige Wikinger*innen, die einen ersten Blick auf Kingdom Two Crowns: Norse Lands werfen wollen, können jetzt schon die kostenlose Demo auf Steam ausprobieren.

Weiter Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite: https://www.kingdomthegame.com