Demo von Tales of Kenzera: ZAU beim Steam Next Fest spielbar

EA Originals und Surgent Studios haben bekannt gegeben, dass Tales of Kenzera: ZAU Teil des mehrtägigen Steam Next Fest sein wird, das vom 05. Februar bis zum 12. Februar zur Feier kommender Spieletitel stattfindet.

Spieler:innen können die erste spielbare Demo des Action-Adventure-Plattformers im Metroidvania-Stil ab heute herunterladen und die ersten zwei Abschnitte des Spiels sowie neue Talente und eine freischaltbare Fähigkeit kennenlernen.

Zur Feier der Teilnahme an dem Next Fest werden Abubakar Salim, der Gründer von Surgent Studios, und ein besonderer Gast gemeinsam Tales of Kenzera: ZAU auf der Steam-Homepage des Action-Adventure-Plattformers im Metroidvania-Stil spielen. Der Livestream beginnt am 05. Februar um 22:00 Uhr und kann hier angesehen werden.

Tales of Kenzera: ZAU ist inspiriert von der persönlichen Reise des Gründers von Surgent Studios und BAFTA-nominierten Schauspielers Abubakar Salim, der sich mit dem Verlust seines Vaters und ihrer tiefen gemeinsamen Verbundenheit durch Videospiele auseinandersetzt. Der Singleplayer-Action-Adventure-Platformer im Metroidvania-Stil ist eine Hommage an den Vater von Abubakar und zeigt, wie Größe aus Widerstandskraft entsteht.

Die offizielle Steam-Demo kann hier heruntergeladen werden.

Tales of Kenzera: ZAU erscheint am 23. April 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über Steam, den Epic Games Store und die EA app. Vorbestellungen sind ab sofort möglich und umfassen zwei Schamanenpunkte, die bis zu zwei Fertigkeiten im Spiel freischalten können, sowie die visuelle Effektvariante “Kalungas Segen” und den digitalen Begleitcomic “Seelenwanderer“, der tiefer in die reichhaltige Geschichte von Kenzera eintaucht.

Weitere Informationen zu Tales of Kenzera: ZAU gibt es auf der offiziellen Website.