The Thaumaturge erhält ausführlichen Quest-Trailer

11bit studios und Fool’s Theory laden Spieler im neuen Quest-Trailer zum isometrischen Rollenspiel The Thaumaturge auf die gefährlichen Straßen Warschaus im Jahr 1905 ein.

In diesem Schmelztiegel existieren wohlhabende Viertel mit Luxushotels und berüchtigten Bars voller starker Drinks und lauter Musik Seite an Seite mit den heruntergekommenen Hütten des windigen Bezirks Powiśle. Die Hauptrolle spielt der Thaumaturge Wiktor Szulski, der die Art Mensch ist, die nicht davor zurückgeschreckt, in den dunkelsten Ecken der Stadt Nachforschungen anzustellen und sich mit der russischen Ochrana anzulegen, die die Straßen kontrolliert. Der neue Trailer zur Quest „To Dust, You Shall Return“ zeigt, wie Wiktor mit Unterstützung seiner thaumaturgischen Kräfte und seiner überweltlichen Salutoren einer Dame in Nöten in einer schwierigen Situation beisteht.

Die Entwickler spielen und kommentieren live auf dem 11 bit studios Twitch-Kanal am Freitag, den 2. Februar um 17:00 Uhr

Die Quest „To Dust, You Shall Return“ erstreckt sich über mehrere Örtlichkeiten innerhalb Warschaus, das zu der Zeit unter russischer Herrschaft stand. Die Stadt war ein wahrer Schmelztiegel verschiedener Kulturen, mit polnischen, russischen und jüdischen Bewohnern, die sich für eine kulturelle wie architektonische Blütezeit verantwortlich zeigten, die bis zum 2. Weltkrieg andauerte und nun als Hintergrund dieses RPGs fungiert. Zuerst begibt sich Wiktor ins elegante Imperial Hotel, wo er Swietłana trifft, eine Angehörige des russischen Hofes, die aus der Stadt fliehen muss. Danach verschlägt es ihn in die London Bar und in ein dubioses Viertel voller dubioser Charaktere.

Bei Wiktors Zusammentreffen mit der Ochrana, der Geheimpolizei des Zaren, kommt das rundenbasierte Kampfsystem von The Thaumaturge zum Einsatz: Dank seiner thaumaturgischen Kräfte kann Wiktor die Handlungen seiner Feinde voraussehen und mithilfe der einzigartigen Fähigkeiten seiner überweltlichen Diener, der Salutoren, entsprechend reagieren. Die Salutoren sind inspiriert von allerlei regionalen Überlieferungen und Märchen und erlauben es Wiktor, andere Menschen zu manipulieren und für seine Zwecke auszunutzen. Doch schnell wird klar, dass alle Kräfte ihren Preis haben. Während der Quest erfahren die Spieler mehr über Wiktors Kräfte und werten sie auf, um bei der Manipulation anderer Menschen, im Kampf, bei Nachforschungen und in den Entscheidungs-basierten Dialogen die Oberhand zu gewinnen.

„Genres stellen zwar einen praktischen Orientierungsrahmen dar, können aber auch restriktiv sein. Als langjährige Videospielfans fragen wir uns bei 11 bit studios: Wie können wir die Dinge anders angehen?“, erklärt Rufus Kubica, Product Management Lead des Publishers. „Indem wir traditionelle Elemente, die oft reiner Ballast sind, so wie ein überfrachtetes Inventar oder eine Übermenge an bedeutungslosem Loot, weggelassen haben, ist es uns gelungen, ein eindrucksvolles Abenteuer zu erschaffen. Dreh- und Angelpunkt ist Wiktors persönliche Geschichte, die mit dazu passenden Features wie seiner thaumaturgischen Wahrnehmung, der Manipulation anderer Charaktere oder unserer Interpretation des Kampfsystems angereichert ist, um nur ein paar zu nennen. In The Thaumaturge geht es um Wiktors innere Kämpfe und um sein Erbe. Das ist der Hauptfokus des Spiels und deswegen haben wir und die Entwickler von Fool’s Theory uns dazu entschieden, das übliche Quest-Design von RPGs etwas zu verändern. In vielen RPGs gibt es einen merklichen Unterschied in der Qualität der Hauptstory, der Nebenquests oder der Fetch-Quests. Unser Ziel war es, die Nebeninhalte nahtlos in die Hauptstory zu integrieren, sodass Spieler eine Vielzahl kleinerer Geschichten erleben und sich in der kaleidoskopischen Welt von Warschau im Jahr 1905 verlieren können.“

The Thaumaturge erscheint am 20. Februar 2024 für PC. Die Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.