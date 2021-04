Details zu den Rainbow Six European Challenger League Qualifier

Qualifier Nr. 1

Der erste offene Qualifier findet vom 30. April bis 2. Mai 2021 statt. Die Termine für den 2. und 3. Qualifier werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Jeder Qualifier besteht aus einem Single Elimination Bracket. Bis zum Achtelfinale werden die Spiele als Best-of-One ausgetragen. Ab dem Achtelfinale und bis zum Finale werden die Spiele als Best-of-Three ausgetragen.

Jeder Qualifier vergibt Punkte und Preisgelder an die teilnehmenden Teams. Die Anzahl der Punkte, die jedes Team am Ende der 3 Turniere erhält, bestimmt die Position in der Endrangliste.

Wie sich das Lineup der European Challenger League zusammensetzt: