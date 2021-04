World of Tanks feiert “Let The Bad Times Roll” von The Offspring

World of Tanks feiert Let The Bad Times Roll, das 10. Album der Band The Offspring, mit der Rückkehr begehrter The Offspring In-Game-Inhalte, wie dem legendären Pretty Fly TL1-LPC.

Erst zu Beginn der Woche hat World of Tanks mit Modern Armor die erste Erweiterung für das Free-2-Play MMO bekannt gegeben. Nun beendet Wargaming dieselbe Woche ähnlich fulminant. Mit unzähligen The Offspring-Fans unter den 160 Millionen World of Tanks Spieler*innen, war eine Zusammenarbeit nur eine Frage der Zeit. Bereits 2019 wurden die Mitglieder der Band, neben einem echten Punk-Rock-Panzer, im Spiel virtuell verewigt und konnten als reale Headliner für das Wargaming Fest gewonnen werden. Für diejenigen, die es nicht zum Wargaming Fest schaffen konnten, spielten The Offspring als animierte 3D-Modelle eine Auswahl ihrer Hits in World of Tanks auf dem PC. Nun feiert World of Tanks die Veröffentlichung von Let The Bad Times Roll, des 10. Studioalbums der Band The Offspring.