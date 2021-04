World of Tanks: Modern Armor – Erweiterung angekündigt

Wargaming kündigt mit Modern Armor die erste World of Tanks-Erweiterung an. Diese Erweiterung entfesselt ab dem 27. April moderne Kampffahrzeuge auf Xbox und PlayStation.

Wargaming kündigt World of Tanks: Modern Armor, die erste offizielle Erweiterung für die kostenlose Konsolenversion ihres Free-to-Play MMO an. Die Erweiterung erscheint am 27. April für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series S|X und gibt Spielern die Kontrolle über moderne Kampffahrzeuge wie den M1A2 Abrams. Dabei wird volle Cross-Plattform-Unterstützung weiterhin gewährleistet.

Im weiteren Verlauf des Jahres soll das Spiel auch über Steam spielbar sein. Denn seit Release des Spiels im Jahr 2010 hat sich Wargaming dafür entschieden die PC-Version ausschließlich eigenständig zu vertreiben.