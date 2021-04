EVE Online erhält neue Wahrzeichen in ganz New Eden

Neu hinzugefügte Orte in EVE Online

Folgende neue Orte werden dem Spiel hinzugefügt:

Cord of the Elements

Diese mysteriöse, superdichte Dunkelwolke ist ein natürliches Phänomen, das die Zeit krümmt und Weltraumreisen in ihrer Nähe oder durch sie hindurch effektiv unmöglich macht. Sie windet sich durch die Region Syndicate und es wird angenommen, dass sie das Ergebnis einer Kollision zweier schwarzer Löcher vor Millionen von Jahren ist. Andere vermuten sogar, dass sie das Ergebnis eines uralten Wissenschaftsprojekts darstellt, das gewaltig schiefgelaufen ist.

Pool of Radiance

Der Pool of Radiance ist eine atemberaubende und spektakuläre Kristallwolkenformation, die von den umliegenden Sternen angestrahlt wird, was ihr eine leuchtend-bunte Schönheit verleiht. Allerdings befindet sie sich in einem von Sansha’s Nation kontrollierten Gebiet. Wer sich dem schillernden Pool of Radiance nähern möchte, sollte eine bewaffnete Eskorte bei sich haben.

Trace Cosmos

Die Felder des Trace Cosmos sind reich an winzigen schwarzen Löchern und seltsamen Raumspalten, was ein Durchqueren viel zu gefährlich macht. Die Felder entstanden durch eine gewaltige Kollision zwischen zwei riesigen Galaxien und sind nun nichts weiter als unwirtliche Todesfallen.