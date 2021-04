Moonlight Sculptor: Vorabregistrierung für das Mobile-MMORPG jetzt möglich

Die Vorabregistrierung für Moonlight Sculptor, das Blockbuster-Mobile-Game von den Entwicklern des kultigen Fantasy-Sandbox-MMORPGs ArcheAge, ist ab jetzt im Google Play Store sowie der offiziellen Website möglich.

Die Vorabregistrierung für das Sandbox-MMORPG Moonlight Sculptor aus dem Hause Kakao Games und XL Games, den Entwicklern von ArcheAge, im Google Play Store ist offizielle gestartet. Die Registrierung im App Store wird in Kürze ebenfalls möglich sein.

Nachdem es in Südkorea und daraufhin auch in Taiwan, Hong Kong und Macao schon etwas früher losging, wird Moonlight Sculptor ab Mai 2021 auch weltweit in 157 Ländern verfügbar sein.