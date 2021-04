Resident Evil Village erhält zeitlich begrenzte Demo

Neuer Trailer, neue Einblicke

Der neue Trailer von Resident Evil Village zeigt mehr Einzelheiten des rätselhaften Dorfes und wie unterschiedlich die Gebiete und Feinde sein werden. Der mysteriöse Mann, der schon im ersten Showcase gezeigt wurde, wird im Trailer als Heisenberg vorgestellt. Es bleibt jedoch ein Geheimnis, welche Rolle er bei der Mission von Ethan Winter spielt, seine Tochter zu finden. Die Rückkehr von Serien-Veteran Chris Redfield und seine fragwürdigen Absichten lassen seine Rolle im Spiel noch mysteriöser wirken. Doch auch die angedeutete Untergrund-Fabrik, in der womöglich humanoide Kreaturen erschaffen werden und ein riesiger See, der trotz seiner Größe kaum verdeckt, was wie ein riesiges Seemonster wirkt, werfen für Zuschauer:innen Fragen auf.

Comeback der Mercenaries

In Resident Evil Village wird der von Fans geliebte „The Mercenaries“-Modus zurückkehren und bietet mit neuen Inhalten und Belohnungen einen hohen Wiederspielwert und Abwechslung. Spieler:innen müssen bestimmte, immer schwieriger werdende Ziele erfüllen, bevor die Zeit abläuft. Der Modus wird mit dem Abschluss der Hauptkampagne freigespielt und vom Händler „The Duke“ begleitet, der Spieler:innen Waffen und Upgrades verkauft, die bei den Herausforderungen helfen sollen. Zusätzlich können Spieler:innen Fähigkeiten erwerben, die ihre Waffen und physischen Fähigkeiten stärken.

Zeitlich begrenzte Demo

Mit der Multiplattform-Demo können sich unerschrockene Spieler:innen ab dem 2. Mai um 2:00 Uhr für 24 Stunden selbst einen Eindruck vom actiongeladenen Horror im titelgebenden Dorf machen. In dieser zeitlich begrenzten Resident Evil Village Demo können Spieler:innen das Dorf und Teile des Schlosses bis zu 60 Minuten lang erkunden.