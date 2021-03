Diablo II: Resurrected – Das Remaster eines Spieleklassikers

Der besondere Zauber von Diablo

Der spezielle Charme, den Diablo auf seine Spieler ausübt, liegt jedoch nicht nur in dem Charaktereditor begründet. Stattdessen führte die Spielreihe viele Features ein, die genreprägend waren und für die Spielmechaniken der heute allseits beliebten MMORPGs (Massively Multiplayer Online Role-Playing Games) Pate standen:

1. Isometrische Perspektive

Die ikonische isometrische Perspektive zeigt das Spiel aus einer schräg angewinkelten Vogelperspektive, die eine gute Übersicht des Spielgeschehens ermöglicht. So sind Spieler leicht in der Lage, das Verhalten der Feinde im Blick zu behalten und entsprechende Strategien zu entwickeln.

2. Praktische Hotbar

Eine Hotbar ist ein Schnellmenü, das am unteren Bildschirmrand angebracht ist. Dieses Feature ist heutzutage in vielen Spielen vorhanden. Diablo II setzte es jedoch mit einer besonderen Effizienz ein. Mit nur wenigen Klicks können Spieler auf die zahlreichen Fertigkeiten ihrer Helden zugreifen, ohne erst in ein gesondertes Menü gehen zu müssen, was den Spielfluss abbrechen würde. Auch die Ausrüstung konnte auf diese Weise en passant ausgetauscht und den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. Trotz der Komplexität des Action-RPGs konnte dadurch ein flüssiger Spielablauf garantiert werden.

3. Beute-System bietet hohe Langzeitmotivation

Auf den vielen Abenteuern, die man auf seiner Reise durch Diablo II bestreitet, fallen natürlich auch viele Schätze als Beute an – ein weiterer Aspekt, in dem der Titel brilliert. So geben besiegte Gegner und geöffnete Truhen zufällig ausgewählte Schätze preis. Damit ist jede Spielrunde anders und bietet Spielern unterschiedliche Belohnungen. Dieses System ist also bis zu einem gewissen Grad unvorhersehbar. Des Weiteren werden die Gegenstände in unterschiedliche Seltenheitsgrade eingeteilt, was die Chancen, bestimmte Schätze zu ergattern, noch weiter dem Zufall überlässt. So schafft das Beute-System einen hohen Grad an Langzeitmotivation, der Spieler dazu bringt, bestimmte Level und das Spiel mehrere Male durchzuspielen, um die beste Beute erhalten zu können.