Die bekanntesten Indie Games des letzten Jahrzehnts

Bewährte Konzepte, Fortsetzungen bekannter Spiele, eintönige Entwicklungen – all das ist genau das Gegenteil von dem, was Indie Games bieten, die von unabhängigen Entwicklern stammen und auf innovative Spielideen setzen.

Die sogenannten Indie Games sind vor allem deshalb so beliebt, weil die Entwickler sich viel Zeit für Details nehmen und sehr viel Liebe in die Spiele einfließen lassen. Dies wird beim Spielerlebnis extrem deutlich, weshalb viele leidenschaftliche Spieler sich heute lieber für ein Indie-Spiel anstatt eines 08/15-Titels eines großen Gaming-Studios setzen.

Natürlich bietet auch der eine oder andere große Spieleentwickler beeindruckende Spiele an, doch viele Indie Games besitzen ein besonderes Alleinstellungsmerkmal oder einen besonderen Charme.

Was genau versteht man unter „Indie Games“?

Der Begriff „Indie Games“ steht im Englischen für „Independent Games“, was im Deutschen so viel wie unabhängige Spiele bedeutet. Als unabhängige Spiele bezeichnet man solche, die nicht von Softwareriesen, sondern von kleineren Teams von leidenschaftlichen Entwicklern erstellt werden. Dabei handelt es sich häufig um Hobbyprogrammierer, die weder einen finanziellen noch einen erfolgsmäßigen Druck haben und sich daher intensiv mit der Entwicklung eines Spiels beschäftigen können. Auch wenn es sich bei vielen Indie Games um sogenannte „One-Hit-Wonder“ handelt, können diese echte Meisterstücke darstellen. Im Gegensatz dazu stehen Spiele großer Entwickler, die einen gewissen Druck für neue Veröffentlichungen haben und daher gerne einfach mal 10 Versionen von einem und demselben Spiel erstellen – das kann ziemlich eintönig sein!

Da kleine Entwickler unabhängig sind und völlige Freiheit bei der Entwicklung genießen, können sie sich auf Innovationen, neue Spielideen und experimentelles Gameplay konzentrieren und dabei ohne schlechtes Gewissen auch mal Risiken eingehen. Die Resultate zeigen immer wieder unheimlich detaillierte und faszinierende Spiele, die uns in völlig neue Welten entführen und mit spannenden Features begeistern.

Die beeindruckendsten Indie Games aller Zeiten

Wer jetzt denkt, dass es sich bei Indie Games nur um kleine Spiele handelt, die wahrscheinlich keine große Bekanntheit erlangen konnten, der täuscht sich. Tatsächlich sind einige der heute beliebtesten Spiele als Indie Games einzustufen und das beweisen wir Ihnen nachfolgend mit den bekanntesten von ihnen.

Die sagenumwobene Legende: Minecraft

Minecraft ist heute eines der beliebtesten Spiele vieler Altersgruppen. Es wurde als Indie Game entwickelt, wurde inzwischen als wahrscheinlich erfolgreichstes Indie-Spiel jedoch an Microsoft für sage und schreibe 2,5 Milliarden Dollar verkauft. Das Besondere an Minecraft ist, dass es sich um ein Spiel handelt, das grenzenlose Freiheit verpackt in einem verpixelten Universum bietet. Es gibt im Grunde genommen kein festgelegtes Spielziel und auch keine Levels. Spieler können ihrer eigenen Kreativität freien Lauf lassen und eigenständig oder gemeinsam mit Freunden Zombies jagen, Dörfer und Städte errichten, in Minenschächten nach Schätzen suchen und vieles mehr.

Es ist ein wahnsinnig erfrischendes Spiel, das vielleicht etwas träge startet, dann jedoch einen riesigen Reiz offenbart. Minecraft hat es als Indie Game ganz an die Spitze geschafft.

Großer Spaß und Nervenkitzel mit Freunden: Among Us

Among Us ist ein noch relativ junges Indie Game, das 2018 veröffentlicht wurde, jedoch erst im letzten Jahr so richtig an Bekanntheit gewonnen hat. Es handelt sich dabei um ein Mehrspieler-Spiel, in dem ein Verräter, der sich innerhalb der Spielergruppe befindet, rechtzeitig entlarvt werden muss. Jeder Spieler erhält eine von zwei Rollen – er ist entweder ein Besatzungsmitglied oder der Verräter.

Das Spiel findet auf einem Raumschiff statt. Während das Ziel der Besatzungsmitglieder ist, den oder die Verräter zu enttarnen, versuchen Verräter die Besatzungsmitglieder zu eliminieren. Der Clou an der ganzen Sache ist, dass Verdächtige über eine Abstimmung ausgewählt und aus dem Spiel geworfen werden. Dieses Spiel verspricht jede Menge Unterhaltung, Abwechslung und Spannung und ist ein großartiger Titel eines unabhängigen Entwicklerstudios.

Das etwas andere Kriegsspiel: This War of Mine

This War of Mine ist ein ziemlich interessantes Indie-Spiel, das viel Aufmerksamkeit erregt hat. Im Gegensatz zu üblichen Kriegsspielen, in denen Sie als Spieler mit zahlreichen Waffen und einem starken Team ausgestattet sind, um für Ihr Volk zu kämpfen, schlüpfen Sie bei This War of Mine in die Rolle eines einfachen Bürgers, der versucht, sein eigenes sowie das Leben einer kleinen Gruppe von Bewohnern zu schützen. Das heißt, Sie verkriechen sich in der Nacht, verstecken sich vor den Angreifern und suchen tagsüber nach überlebenswichtigen Dingen wie Nahrung und Medikamenten. Im Grunde genommen wird hier um das pure Überleben gekämpft – mal etwas ganz anderes!