Project CARS GO ist nun für Android und iOS verfügbar

Das Spiel der Entwickler der Slightly Mad Studios verspricht eine neuartige und intuitive „One Touch“-Steuerung sowie authentische Grafik und immersives Sound Design für eine spannende Mobile-Racing-Erfahrung.

Wir haben Project CARS GO von Grund auf als eine neuartige Mobile-Racing-Erfahrung konzipiert. Es ist gleichzeitig intuitiv und zugänglich, sodass jeder Spaß an den Rennen haben kann, unabhängig vom eigenen Skill-Level. Wir freuen uns sehr über den Launch des Spiels in Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Racing-Game-Team bei Slightly Mad Studios. Auch in den kommenden Jahren werden wir auf den Erfahrungen des laufenden Spiels aufbauen, um den Spieler*innen Events, neue Fahrzeuge und Individualisierungsoptionen sowie zusätzliche Modi zu bieten.