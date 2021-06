Diablo II: Resurrected erscheint am 23. September

Von Verjüngungseffekten einer Wiederauferstehung

In Diablo II: Resurrected werden die unverwechselbaren 2D-Charaktermodelle des Originals zu vollständig verwirklichten 3D-Helden, die die detailliert überarbeitete und oft blutrünstige Dark-Fantasy-Welt Sanktuario bewohnen. Um die Leistung moderner Gaming-Hardware auszuschöpfen, unterstützt Diablo II: Resurrected eine maximale Auflösung von bis zu 4K und verfügt über vollständig überarbeiteten Dolby 7.1 Surround-Sound*. Für alle, die sich gerne an die Atmosphäre der Storysequenzen des Originals zurückerinnern, haben wir alle 27 Minuten an Filmsequenzen in atemberaubender hochdetaillierter Grafik rekonstruiert, um den Geist des Originals einzufangen und an die moderne Grafik des Spiels anzupassen.

Diablo II: Resurrected nutzt die Vorteile moderner Gaming-Hardware voll aus und bewahrt dabei das zeitlose Gemetzel der alten Tage mit einigen von Diablo-Veteranen heiß ersehnten Verbesserungen, um Spielern das Leben zu erleichtern, wie etwa eine größere Beutetruhe oder das automatische Einsammeln von Gold. Spieler, die gerne in Nostalgie schwelgen, können per Knopfdruck nahtlos zur 800×600-Auflösung des Originals wechseln, um Erinnerungen an pixelige kreisende Hämmer und explodierende Leichen wiederaufleben zu lassen.