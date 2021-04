Diablo II: Resurrected – Technische Einzelspieler-Alpha für PC

Die technische Einzelspieler-Alpha von Diablo II: Resurrected für PC wird an diesem Freitag, dem 9. April um 16:00 Uhr MESZ beginnen. Bald schon können sich ausgewählte Abenteurer erneut auf die Jagd nach dem Dunklen Wanderer machen, aber dieses Mal sogar in HD!

Eine begrenzte Anzahl an Spielern, die sich für die Diablo II: Resurrected Technische Einzelspieler-Alpha angemeldet haben, wird zufällig ausgewählt und erhält in den nächsten Tagen per E-Mail Anweisungen zur Teilnahme. Sie endet für alle Tester am Montag, dem 12. April um 19:00 Uhr MESZ.