Die bekanntesten Spieleentwickler der Welt

Die Videospiel-Branche ist so erfolgreich wie nie zuvor. Millionen von Menschen spielen jeden Tag in virtuellen Welten, um sich vom Alltag abzulenken und natürlich auch viel Spaß zu haben. Die Spiele gibt es mittlerweile in allen Formen und Ausführungen. Von einfachen Indie Games bis hin zu aufwendigen AAA-Titeln ist für jeden Spieler und jede Spielerin etwas dabei.

Und auch die Liste der Spieleentwickler wird immer länger. Fast täglich kommen neue Unternehmen auf den Markt, die um die Gunst der Spieler kämpfen. Wie bei den meisten anderen Bereichen, sind es jedoch einige große Anbieter, die den Großteil des Marktes für sich beanspruchen.

Doch wer sind eigentlich die größten und bekanntesten Spieleentwickler der Welt? Wir haben eine Antwort auf diese Frage gesucht und stellen die erfolgreichsten Entwickler von Videospielen vor. Jeder Gamer hat sicher schon den ein oder anderen Titel von diesen Unternehmen gespielt.

Electronic Arts (EA)

Zuerst gibt es da den Entwickler Electronic Arts, der allgemein unter dem Kürzel EA bekannt ist. Dieses Unternehmen ist für unzählige Megahits verantwortlich. Man denke nur an Spieleserien wie FIFA, Madden, NBA2K, Need for Speed oder Medal of Honor und Battlefield. Auch der Hit The Sims stammt von dieser Spieleschmiede.

Allerdings war EA in den letzten Jahren mehrmals stark in die Kritik der Spieler*innen geraten. Der Grund dafür ist, dass der Anbieter vermehrt auf das Modell der „Loot Boxes“ setzt, um Geld für seine Spiele zu verdienen. Dies funktioniert äußerst gut, wie am Hit-Spiel FIFA zu sehen ist. Alleine 2020 konnte das Unternehmen mit dem Spielmodus „Ultimate Team“ unglaubliche 1,6 Milliarden US-Dollar umsetzen!

Wie man also sieht, hat die Kritik der Spieler*innen bisher herzlich wenig gebracht. Frei nach dem Motto „Cash is King“ setzt EA weiter auf die lukrativen Modelle. Obwohl viele davon wenig begeistert sind, kaufen sie aber weiter fleißig in den digitalen Läden ein.

Activision Blizzard

Auch Activision Blizzard gehört ohne Frage zu den größten Entwicklern der Welt. Die größten Hits von diesem Entwickler sind Starcraft, Warcraft, Overwatch, Wolfenstein, Quake und natürlich der Multiplayer-Hit World of Warcraft.

Auch um Activision Blizzard gab es allerdings in letzter Zeit reichlich Kontroverse. Das Unternehmen hat mit zahlreichen Klagen von ehemaligen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu kämpfen, die behaupten, dass das Arbeitsklima dort ungemein sexistisch ist. Die Angelegenheit ging nun sogar so weit, dass der CEO Bobby Kotick unter Umständen seinen Rücktritt angekündigt hat.

Ubisoft

Das französische Unternehmen Ubisoft muss sich in keinster Weise hinter den oben genannten Entwicklern verstecken. Mit Hits wie Assassin’s Creed, Far Cry, Rayman oder Watch Dogs ist dieser Entwickler für einige der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten verantwortlich. Zudem hat Ubisoft sogar eine eigene Vertriebsplattform mit dem Namen Uplay gestartet, die bereits ordentlich Konkurrenz für den Marktführer Steam macht.

Nintendo

Wie könnte man eine Liste der beliebtesten Spieleentwickler verfassen, ohne dabei Nintendo zu nennen. Richtig, das ist natürlich unmöglich. Das Unternehmen aus Japan hat Spielern und Spielerinnen aus aller Welt schließlich einige der besten Spiele und Charaktere aller Zeiten geliefert. Man denke nur an die Titel mit Charakteren wie Mario, Donkey Kong, Zelda, Bowser, Luigi oder Kirby.

Zudem hat es Nintendo immer wieder eindrucksvoll geschafft, neue innovative Spielkonzepte umzusetzen. Die besten Beispiele hierfür sind Spiele wie Super Smash Brothers oder Mario Party Superstars. Bei diesen können Spieler*innen wilde Gefechte mit Ihren Freunden und Bekannten erleben, und das zur Abwechslung mal ohne Mord und Totschlag. Auch in Zukunft werden die Spiele von Nintendo sicherlich die Herzen vieler Spieler*innen erobern.