Mario Party Superstars im Test

Auf dem Minispiele-Berg

Solltet ihr keine Lust auf eine Party haben, könnt ihr auch zum Minispiele-Berg aufbrechen und dort weitere Modi ausprobieren. Zum einen habt ihr die Möglichkeit die Mini-Games frei auszuprobieren, ihr könnt aber auch ein Team-Match starten, bei dem im Zweierteam gegeneinander angetreten wird. Bei den Trio-Herausforderungen tretet ihr in 1 vs. 3 Spielen an und beim Münzkampf müsst ihr soviele Münzen wie möglich sammeln, um den Sieg zu ergattern. Seid ihr im Besitz einer Nintendo-Online-Mitgliedschaft, könnt ihr euch hier zudem an der Tagesherausforderung oder der Superserie probieren – aber Achtung, dieser Modus ist nur als Einzelspieler*in verfügbar! Content ist also auf jeden Fall für einige Spieleabende gegeben! Grafisch sieht der Titel auf dem Display des OLED-Modells übrigens super aus, doch ein Party-Spiel eignet sich einfach besser für die Wiedergabe am großen TV, damit auch alle was sehen können, und da nehme ich das Kantenflimmern einfach in Kauf.