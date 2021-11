Riot Forge veröffentlicht Ruined King und Hextech Mayhem

Riot Forge kündigt an, dass ihre Debüt-Titel Ruined King: A League of Legends Story und Hextech Mayhem: A League of Legends Story jetzt erhältlich sind.

Ruined King: A League of Legends Story ist ein rundenbasiertes Einzelspieler-RPG und wird von Airship Syndicate entwickelt, das auch hinter Battle Chasers: Nightwar und Darksiders Genesis steckt und von dem legendären Comiczeichner Joe Madureira geleitet wird.

Die Handlung von Ruined King findet in zwei Regionen von Runeterra statt: In Bilgewasser, einer lebhaften Hafenstadt, die Heimat von Seemonsterjägern, Dockgangs und Schmugglern aus der gesamten erforschten Welt ist, und auf den Schatteninseln, einem verfluchten Land, umhüllt von dem tödlichen schwarzen Nebel, der alles verdirbt, was mit ihm in Berührung kommt. Um einen gemeinsamen und geheimnisvollen Gegner zu besiegen, müssen die Spieler*innen eine ungewöhnliche Gruppe aus beliebten League of Legends-Champions bilden – Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri und Pyke.

Ruined King ist für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC via Steam, GOG.com und den Epic Games Store erhältlich. Bald wird es den Titel auch für die PS5 und Xbox Series X|S. geben. Wer bereits für die PS4 und Xbox One erworben hat, kann später ein kostenloses Upgrade für seine vorhandene Version beziehen. Die aktuelle Version ist auch mit der PS5 und Xbox Series X|S kompatibel.

Hextech Mayhem: A League of Legends Story ist ein neuer Rhythm-Runner, der von Choice Provisions, den Machern der BIT.TRIP-Serie, entwickelt wurde. Hextech Mayhem ist für Nintendo Switch, PC über Steam, GOG.com und den Epic Games Store erhältlich sowie bald für Netflix. Spielerinnen und Spieler müssen Bombensprünge und Bombenangriffe im Takt eines mitreißenden Soundtracks ausführen, um Hindernissen auszuweichen, Feinde zu entwaffnen und Lunten für befriedigende und explosive Kettenreaktionen zu zünden, und so maximales Chaos zu stiften. Der Titel spielt im League of Legends-Universum.

Riot Forge enthüllte außerdem neue Details zu verschiedenen kommenden Veröffentlichungen. Song Of Nunu: A League of Legends Story wird im Jahr 2022 erhältlich sein. Tequila Works, das Unternehmen hinter der Entwicklung von Song of Nunu, hat einen ersten Blick auf das Gameplay in einem Featurette enthüllt. Dieses herzerwärmende Singleplayer-Abenteuerspiel erscheint für Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5, und PC über Steam, GOG.com und den Epic Games Store. Es dreht sich um die beliebten Champions Nunu und Willump, die sich auf eine epische Reise begeben, um Nunus lang verschollene Mutter zu finden.

CONV/RGENCE: A League of Legends Story, ein von Double Stallion entwickelter 2D-Action-Singleplayer-Plattformer mit dem Element der Zeitsteuerung und erscheint ebenfalls im nächsten Jahr. Das Team zeigte Gameplay in einem neuen Featurette.

Riot Forge kündigte außerdem ein kommendes Spiel an, das in der Region Demacia spielt.