Die besten VR-Spiele 2023 zum Ausprobieren im Überblick

Die VR Technologie ist seit Jahren in den Startlöchern und seit geraumer Zeit endlich auf der Überholspur. Aufgrund der Tatsache, dass die VR Technologie schon in vielen Privathaushalten eingezogen ist, steigt auch die Zahl der verkauften VR Spiele.

Wer sich noch nicht den Überblick verschaffen konnte, welche Spiele besonders empfehlenswert sind, sollte jetzt dranbleiben.

Demeo

Bei Demeo handelt es sich um ein Tabletop Action RPG. Hier können Spieler:innen mit bis zu drei anderen Gamern im Koop-Kampf gegen Gegner antreten. Die Monster, gegen die die Spieler:innen antreten müssen, sind durchaus intelligent und sorgen für die eine oder andere Herausforderung.

Es gibt derart viele Möglichkeiten, wie man Demeo spielen kann, sodass es fast endlos wird, wenn es darum geht, welche Strategie gewählt werden soll. Demeo ist ein solides Tabletop Spiel, das mit Blick auf Schwierigkeitsgrad, Balancing und Bugfreiheit absolut empfehlenswert ist. Auch wenn der VR Aspekt noch etwas ausgereizt werden könnte, so überzeugt das Game dennoch zu 100 Prozent.

PC VR und Quest

Wanderer

Bei Wanderer handelt es sich um ein episches Abenteuer der Sonderklasse. Hier wird die Spielerin oder der Spieler im Zuge der Geschichte in alternative Universen gebracht. Dabei werden historische Ereignisse erneut erlebt – jedoch ist es wichtig, dass diese geändert werden, um sodann die Zukunft retten zu können. Das heißt, Spieler:innen müssen alles daran setzen, um die Welt zu retten.

Aufgrund der Tatsache, dass hier die einflussreichsten Momente der Menschheitsgeschichte erlebt und verändert werden können, wird eine ganz besondere Atmosphäre aufgebaut. Der Spielstil ist eine Kombination aus Rätsel, Action und Escape Room und punktet vor allem aufgrund der VR Möglichkeit.

PlayStation VR, Steam VR und Meta Quest 2

Bonelab

Bonelab ist ein wahrer VR Actionkracher. Wer bereits das Game Boneworks gespielt hat, der weiß, was auf einen zukommen wird. Bonelab hat den Kern von Boneworks überarbeitet und ist eine gelungene Kombination aus Actionspiel und Rätselabenteuer. Vor allem überzeugt Bonelab mit einem rund sechs Stunden dauernden Storymodus.

Wer also ein VR Game mit Storymodus wünscht, sollte sich Bonelab genauer ansehen. Hier kommt man garantiert auf seine Kosten.

Meta Quest 2, OpenXR und Steam VR

Blood and Truth

Selbst im Online Casino ohne Limit Schweiz kann heute, abhängig vom Anbieter, schon mit VR Brille das Glück auf die Probe gestellt werden. Wer es jedoch etwas actiongeladener möchte, sollte sich nicht für das Casino, sondern für „Blood and Truth“ entscheiden.

Kritiker bezeichnen Blood and Truth als spielbaren Guy Ritchie-Film: Es gibt viele Schießereien, viele Verfolgungsjagden und aufregende Actionmomente. Blood and Truth ist mit Sicherheit eines der beeindruckendsten VR Spiele, die in letzter Zeit auf den Markt gekommen sind.

PS VR

Assetto Corsa

Es handelt sich hier nicht nur um ein exquisites Rennspiel, sondern um eines der besten VR Games, das aktuell auf dem PC gespielt werden kann. Aufgrund der sehr ansprechenden Optik und der grundsoliden Physikengine kann das Game Assetto Corsa durchaus jedem Rennspielfan empfohlen werden.

Tatsächlich ist Assetto Corsa augenblicklich das Spiel schlechthin, wenn man so richtig intensiv in ein Fahrerlebnis eintauchen will.

Oculus Rift und HTC Vive

Half Life Alyx

Zu Beginn waren die Spieler:innen und Kritiker skeptisch, ob Half Life Alyx überhaupt mit dem Vorgänger mithalten könnte. Letztlich ist seit Half Life ein Jahrzehnt vergangen. Aber die Zweifel waren schnell ausgeräumt. Hier wird ein einzigartiges Spielerlebnis geboten, das durch die VR Unterstützung so real wie noch nie wirkt. Der Kampf gegen Aliens und Soldaten ist durch die VR Technologie real geworden. Eine absolute Empfehlung, wenn das VR Erlebnis zu 100 Prozent in den Mittelpunkt rücken soll.

PC VR, Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift

Gorn

Es ist ein außergewöhnliches VR Kampfspiel. Das Ego Kampfgame, in dem die Spieler:innen gegen muskulöse Gladiatoren antreten, überzeugt auf allen Ebenen. Was anderes hätte man sich auch von den Entwicklern von Broforce und Genital Jousting auch nicht erwartet.

Die Bewegungsmechaniken sind zwar zu Beginn etwas gewöhnungsbedürftig. Mit der Zeit, so die Kommentare im Internet, gewöhnt man sich jedoch an die Steuerung.

Oculus Rift und HTV Vive

Horizon Call of the Mountain

Wer die gnadenlos guten Action-Adventures der Horizon-Serie auf der PlayStation kennt, bekommt jetzt auch auf der nagelneuen PlayStation VR2 ein grandioses Abenteuer in der virtuellen Realität geboten. Horizon Call of the Mountain lässt Spieler:innen in die Rolle des Schatten-Carja-Kriegers Ryas schlüpfen um in der dystopischen Welt von Horizin einzutauchen. Technisch lässt das neue PlayStation Headset dabei seine Muskeln spielen und es erwartet euch ein spannendes Abenteuer im Kampf gegen die metallischen dinosaurierähnlichen Maschinenbestien.

PS VR2