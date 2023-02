Horizon Call of the Mountain im Test

Rumble in the Jungle!

Fehlt ja eigentlich nur noch eines… Die Kämpfe!

Was wäre Horizon ohne Kämpfe gegen brachiale, metallene Bestien. Die Maschinen haben’s auch hier wieder ordentlich auf uns abgesehen. Wir aber auch irgendwie auf sie, zumindest wenn wir wieder einmal Bauteile brauchen um Dinge zu reparieren. Teile für Munition finden wir am Wegesrand schön in Kisten und Fässern platziert. Ebenso Pfeile. Dafür müssen wir die Maschinen also nicht jagen. Auch wieder ein kleiner Unterschied zu den anderen Teilen der Reihe. Nicht so aber die Kämpfe. Die laufen ab wie eh und je. Mit bestimmten Pfeilen feuern wir auf bestimmte Körperteile der Maschinen. Ob wir sie in Brand setzen oder mit einem Elektroschock betäuben sollten ist dabei von ihren jeweiligen Schwächen abhängig. Greifen die Maschinen an, können wir uns ducken oder ausweichen in dem wir die Controller zur Seite reißen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Kommen aber mehrere Gegner gleichzeitig auf uns zu, beißen wir definitiv das ein oder andere Mal ins Gras.

Es dauert eine Weile bis wir im Flow sind. Das liegt aber auch daran, dass wir hier eben keine Third-Person Ansicht haben. VR heißt eben auch, dass wir nicht alle Gegner im Blick haben können. Während wir vor uns zwei Maschinen mit kostenlosen Piercings versehen, kann es schon mal vorkommen, dass hinter uns ein weiterer Gegner zum Angriff ansetzt. Mit 3D-Audio gibt es hier aber die Möglichkeit zu hören was da hinter uns so abgeht. Ein Sieg über die diversen Gegner-Typen erfüllt einen aber dann auch schon mal mit einem heroischen Gefühl. Stolz stecken wir unseren Bogen wieder weg und betrachten das Schlachtfeld ehe es dann ans Plündern der Maschinen geht. Ohne viel zu überlegen, greifen wir nach den brauchbaren Teilen und drehen und ziehen an ihnen bis sie sich vom Maschinenkörper lösen.