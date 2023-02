PlayStation VR2 im Test

Meine ersten Erfahrungen

Die Steuerung wirkt im ersten Moment äußerst komplex, bedenkt man, dass hier bei manchen Spielen ganze Bewegungsabläufe gemacht werden müssen, statt nur eine Taste zu drücken. Einen Bogen oder einen Pfeil erst vom Rücken nehmen zu müssen fühlt sich aber sehr viel immersiver an als nur eine Taste zu drücken und zu halten. Es geht bei VR auch weniger darum WAS wir machen, sondern viel mehr WIE wir es machen. Nicht die bequemste oder schnellste Lösung ist hier die Beste, sondern die, die am nächsten an der Realität ist. Wie tief ihr in ein Spiel eintauchen könnt, hängt natürlich auch vom Titel selbst ab. Am besten eignen sich hierfür aber First-Person Spiele. Sich frei umsehen und nach Dingen greifen können ist ein komplett anderes Erlebnis, als den Charakter aus der Third-Person zu sehen.

Bleiben wir gleich beim Thema Games. Sony hat sich hier echt bemüht um pünktlich am Release-Tag direkt eine ordentliche Auswahl an Games rauszuhauen. Bei über 40 Titeln sollte für alle etwas dabei sein. Einige davon sind allerdings „nur“ Upgrades von VR1 auf VR2 und somit keine komplett neuen Titel. Da das System aber nicht abwärtskompatibel ist, braucht ihr für eure Lieblingsgames auch zwingend ein Upgrade. Behaltet eure VR1 vielleicht doch noch in Reichweite, falls ihr ältere Games spielen wollt.