Die größten Erfolge der Gaming Industrie

‌Die Anfänge von Video-Games liegen bereits Jahrzehnte zurück. Zu den ersten gehörte Pong. Dieses Videospiel sah Tischtennis sehr ähnlich, denn die Spieler versuchten, mit beweglichen senkrechten Strichen auf ihrer Seite die weiße Kugel in das Feld des Gegners zurückzuschießen. Es wurde von Atari entwickelt und in den folgenden Jahren auch in Spielhallen angeboten. Pong ist natürlich kein Vergleich zu den Videospielen, die es heute gibt. Mit den im Folgenden beschrieben Erfolgen hat die Gaming-Industrie weitere Meilensteine gesetzt.

Virtual Reality

Wenn wir von virtueller Realität sprechen, dann meinen wir, dass wir eine physische Umgebung virtuell wahrnehmen können. VR ist also die Abbildung unseres echten Umfelds in virtueller Form, wobei wir hier sogar mit ihr interagieren können. Die Bezeichnung stammt aus einem SF-Roman, der 1982 von Damien Broderick geschrieben wurde. Je logischer die Interaktionen in der virtuellen Realität sind, desto beeindruckender und plausibler ist das Spielerlebnis. Um VR zu erleben, nutzt man in der Regel ein Head-Set, das mit einer 360-Grad-Kamera und Stereo-Sound ausgestattet ist. Auch Datenhandschuhe, eine 3-Maus oder Flysticks, die Spieler:innen die Haptik erleben lassen und mit denen sie interagieren können, gehören dazu.

Cloud-Gaming

Seit es das Internet und Spielserver gibt, ist Cloud-Gaming möglich. Im Gegensatz zum Herunterladen von Installationsdateien für Games haben Spieler:innen die Möglichkeit, direkt über den Server zu spielen. Hierbei werden die Daten zwischen Spieler:innen und Server komprimiert und verschlüsselt ausgetauscht. Cloud-Gaming entspricht dem Streamen von Filmen wie bei Netflix und anderen Streaming-Anbietern. Der Vorteil ist, dass man so auch von Mobilgeräten spielen kann, denn es entfällt das Herunterladen der umfangreichen Dateien auf das Handy. Die große Anzahl der Daten würden das Gerät bei einer Installation auslasten und den Speicher belegen. Beim Cloud-Gaming werden nur die erforderlichen Daten ausgetauscht, sodass man von überall und von jedem Gerät die Video-Games genießen kann.‌

Digitale Downloads

Bei digitalen Downloads haben Spieler:innen die Möglichkeit, die Installationsdateien für ihre Video-Games direkt von einem Server herunterzuladen. Es entfällt also der Kauf und die Installation der Spiele mittels CD oder DVD, wie das früher der Fall war. Außerdem hat man den Vorteil, dass man das Spiel immer wieder herunterladen kann. Wäre beispielsweise die CD nicht mehr abspielbar, dann hätten die Spieler keinen Ersatz. Das ist beim digitalen Download anders. Zudem haben viele Geräte heutzutage keine internen DVD- oder CD-Laufwerke mehr, sodass digitale Downloads immer beliebter werden. Bei einem Wechsel des Laptops oder PCs kann man sein Spiel überdies problemlos wieder neu aus dem Internet herunterladen.

‌iGaming

Mit iGaming bezeichnet man das Glücksspiel im Internet. Seit den 1990er Jahren gibt es Online-Casinos, die viele Vorteile für ihre Nutzer bieten und deshalb populär sind. Auf diesen Casino-Seiten kann man Spiele wie Platin Casino Slots entdecken. Während man zu Beginn noch Dateien herunterladen musste, sind Online-Casinos heutzutage über den Browser verfügbar. Damit sind sie unabhängig von der Art des Geräts, das man benutzt. Beim iGaming brauchen sich Spieler:innen außerdem nicht nach Öffnungszeiten zu richten, wie das in echten Spielbanken der Fall ist.‌

Fazit

Die Technologien entwickeln sich so und so rasant und wir sind sicher, dass es auch in Zukunft noch viele Erfolge der Gaming-Industrie gibt.