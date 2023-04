Welche Rennspiel sollte man 2023 ausprobieren?

2023 wird wohl das Jahr für alle Rennspielfreunde. Neben dem bereits verfügbarem siebten Teil von Gran Turismo wird es einige weitere Fortsetzungen von Klassikern geben, auf die die Fangemeinden schon seit Jahren warten.

Während einige Games bereits erschienen sind, fehlt bei so manchen noch das offizielle Erscheinungsdatum.

Forza Motorsport 8

Turn 10 Studios wird 2023 den achten Teil von Forza Motorsport auf den Markt bringen. Von Seiten der Entwickler wird vom „realistischsten Rennspiel“ aller Zeiten gesprochen. Aber wird das auch stimmen? Fakt ist: Es gibt über 500 Autos, viele verschiedene Strecken und eine fortschrittliche Physik sowie eine hervorragende Grafik, sodass am Ende für lebensechte Fahrerlebnisse gesorgt wird.

Releasetermin: Noch kein Datum

Plattformen: Xbox Series und PC

The Crew 3: Motorfest

Ubisoft wird mit The Crew 3: Motorfest ein klassisches Open World-Rennspiel präsentieren. Hier landet man auf den Inseln von Hawaii und darf sich auf viele spannende Momente und Rennen freuen. Nachdem im zweiten Teil Boote und Flugzeuge in den USA eingeführt wurden, sind es nun Vulkanlandschaften und Regenwälder. Zudem hat Ubisoft bereits versprochen, dass Hunderte von Fahrzeugen zur Verfügung gestellt werden, sodass das Spielgeschehen besonders abwechslungsreich wird. Des Weiteren plant Ubisoft auch saisonale Events und regelmäßige Updates.

Releasetermin: Noch kein Datum

Plattformen: PS 5, Xbox Series, PC

Project Cars 3

Mit Project Cars 3 hat Slightly Mad Studios einen Schritt vorwärts im Rennspiel-Genre gemacht. So kann hier etwa ein fesselnder Karrieremodus die Spieler begeistern. Man kann einen eigenen Rennfahrer erstellen und dann an verschiedenen Events teilnehmen. Gewinnt man, so steigt man in der Rennwelt auf. Project Cars 3 punktet ebenfalls mit einer Vielzahl an Autos und Strecken und sorgt für fesselnde Rennerlebnisse.

Releasetermin: Bereits veröffentlicht

Plattformen: PC, Xbox Series und PS 4

Gran Turismo 7

Wie schon erwähnt, hat Polyphony Digital nun endlich den siebten Teil von Gran Turismo im Programm und konnte damit die Fangemeinde wieder begeistern. Wer gerne Motorsport-Rennspiele spielt, der darf sich hier auf ein umfangreiches Game freuen, das vor allem mit einer hervorragenden Grafik punktet und zudem eine Vielzahl an Autos zur Verfügung stellt.

Es gibt eine Einzelspieler-Kampagne, man darf viele Autos und Strecken freischalten und muss sich immer wieder auf wechselnde Wetterverhältnisse einstellen. Gran Turismo 7 ist mit Sicherheit eines der besten Rennspiele, die derzeit auf den Markt sind.

Releasetermin: Bereits veröffentlicht

Plattformen: PS 4, PS 5

Monster Energy Supercross 6

Hier wurde ein spannendes Offroad-Spielerlebnis geschaffen, das aus dem Hause Monster Energy stammt. Beim Karrieremodus darf man sich nach oben arbeiten, während man auch im Multiplayer gegen Freunde antreten kann. Supercross 6 ist mit Sicherheit ein Spiel, bei dem absolut keine Langeweile aufkommen kann.

Releasetermin: Bereits veröffentlicht

Plattformen: Pc, PlayStation, Xbox Series

Need for Speed 2023

Auch EA wird im Jahr 2023 wieder Mitmischen, wenn es um Rennspiele geht. So folgt mit Need for Speed: 2023, der finale Titel ist noch nicht bekannt, womöglich die Fortsetzung des Spiels Need for Speed: Underground 2, das vor allem von den Kritikern sehr gelobt wurde. Nach rund 20 Jahren, letztlich wurde Underground 2 im Jahr 2004 veröffentlicht, könnte man sich hoffentlich wieder auf neue Drag-Rennen, Drift-Battles und Underground-Straßenrennen freuen. Vor allem werden „Need for Speed“-Fans begeistert sein und mit Sicherheit auf ihre Kosten kommen.

Releasetermin: Noch kein Datum

Plattformen: PS 5, Xbox Series, PC

Mario Kart 9

2023 könnte vielleicht das Jahr des italienischen Klempners werden. Mario, der derzeit nicht nur die Kinoleinwand im Sturm erobert, wird auch wieder auf der Konsole aktiv sein. Ein Release im Jahr 2023 ist zwar nicht sicher, aber das nächste Mario Kart verspricht generell nicht nur viele kultige Nintendo Charaktere, sondern auch viele Strecken. Dabei wird man sich mit Sicherheit wieder an den Spielen The Legend of Zelda oder auch Super Mario Bros orientieren. Natürlich wird es auch wieder Power Ups, viele Abkürzungen und neue Gegenstände geben, um seine Gegner am Sieg hindern zu können.

Releasetermin: Noch kein Datum

Plattformen: Nintendo Switch