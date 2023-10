Die neusten Games und Hardware-Highlights auf der GAME CITY 2023

In einer Woche ist es endlich so weit: Die GAME CITY öffnet unter dem Motto „Einfach spielen!“ vom 13. bis 15. Oktober ihre Pforten und verwandelt das Wiener Rathaus und den Rathausplatz zum Dreh- und Angelpunkt für Gaming-Fans aus aller Welt.

Die neusten Spiele- und Technikhighlights, eine Vielzahl an Mitmach-Möglichkeiten und intensiver Austausch zwischen Gaming-Fans, Expert_innen und Aussteller_innen – das macht die GAME CITY zu einem einzigartigen Event bei freiem Eintritt. Eröffnet wird die GAME CITY 2023 offiziell von Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeister der Stadt Wien und Stadtrat für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz. Auch er zeigt sich vom Angebot des Events überzeugt: „Die GAME CITY ist ein magisches Abenteuerland für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene im prachtvollen Ambiente des Rathauses. Durch Videospiele können Kinder in faszinierende Welten eintauchen, ihre Vorstellungskraft entfalten und auch Fähigkeiten wie Teamarbeit und strategisches Denken entwickeln. In der GAME CITY kann man nicht nur neue Spiele testen, eSports ausprobieren, an Wettbewerben und Gewinnspielen teilnehmen, sondern auch Gamer-Stars treffen und das finde ich besonders wichtig: auch lernen, wie man auf seine Gesundheit achtet und seine Spielzeit gut einteilen kann. Ich wünsche allen drei Tage lang viel Spielspaß im Rathaus!“

Die GAME CITY 2023 stellt dieses Jahr mit insgesamt 105 Aussteller_innen und Partner_innen sogar eine neue Rekordzahl auf und übersteigt somit die 100er-Marke, die 2019 geknackt wurde. Veranstaltet durch den Verein WIENXTRA in enger Kooperation mit der Stadt Wien und organisiert durch die Eventagentur MICE & Men gilt die GAME CITY als jährlicher Fixpunkt für Hersteller im Gaming-Bereich:

A1 eSports Zone

In der A1 eSports Zone in der Volkshalle können alle Gaming-Begeisterten ihre Skills bei der A1 eSports Challenge unter Beweis stellen. Sechs Stationen, die gemeinsam mit den A1 eSports Partnern AVM, Geizhals, Kelly’s, Kia und McDelivery betrieben werden, stehen vor Ort zur Verfügung. Alle Besucher_innen, die vier der sechs Stationen erfolgreich absolvieren, haben die Chance auf A1 eSports Goodies, Tickets fürs A1 Austrian eSports Festival und weitere tolle Sachpreise. Um den Sieg zu erhalten, muss somit einiges an Talent beim „A1 Reaction-Buzzer“, „Fritz! Minecraft Obstacle Run“, „Kia Gaming Quiz“, „Geizhals ‚Preis ist heiß‘-Action“, „Kelly’s Kartoffel-Ernte“ und bei der McDelivery Gaming Bros Challenge gezeigt werden.

Zusätzlich sind dort regelmäßig Gewinnspiele und Contests in der A1 eSports Zone zu finden. Für alle Fans gibt es außerdem die Möglichkeit, Stephan – „echter Gamer“ und Autor vom „Gamer Gesetz Buch“ – vom A1 eSports TikTok Kanal live vor Ort zu treffen.

Aerosoft

Im Festsaal zeigt Aerosoft auf der GAME CITY 2023 diverse Gaming-Titel im Bereich der Simulationsspiele an vier Anspielstationen: Darunter CityDriver, eine Fahrsimulation des österreichischen Entwicklerstudios ViewApp, sowie bekannte und neue Titel wie etwa Truck & Logistics Simulator, Notruf 112 – Der Angriffstrupp und SubwaySim Hamburg. Zudem können Besucher_innen ein Auge auf das kommende Aerosoft Truck & Bus Wheel System werfen, welches am Stand ausgestellt wird.

Bank Austria – Member of UniCredit

Auf fast 100 m² Fläche bietet die Bank Austria MegaCard Skatewave allen Sportbegeisterten auf der GAME CITY 2023 in der Gaming Area am Wiener Rathausplatz die Möglichkeit, ihre Skills unter Beweis zu stellen zu und richtet sich gleichermaßen an Anfänger_innen sowie Profis. Gemeinsam mit den betreuenden Instruktoren können Interessierte Newbies gut ausgerüstet mit Helm, Knieschützern und Board ihre erste Skate-Erfahrung sammeln. Als weiteres Highlight erwartet Besucher_innen im MegaCard Stage Tent ein Gewinnspiel mit einem Mix von über 100 Preisen: So besteht die Gewinnchance auf ein PS5 Bundle, einen customized PS5 Controller und auf zahlreiche Gutscheine. Gemütliche Sitzgelegenheiten laden dazu ein, die Vorteile des MegaCard Jugendkontos in entspannter Atmosphäre kennenzulernen.

eSport Verband Österreich (ESVÖ)

In Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Vereinen bietet der ESVÖ Einblicke in die Welt des kompetitiven Gamings und ein umfassendes Kennenlernen des eSports. Am Stand in der Volkshalle steht das Ausprobieren aktueller eSport-Titel sowie die Teilnahme an kleinen Turnieren und Challenges im Vordergrund, um eSport für die Besucher_innen greifbar zu machen. So können Interessierte bei „Beat the Pro“ in EA Sports FC (ehem. FIFA) gegen Bundesheer-eSportler antreten oder im SIM-Racing Simulator in Zusammenarbeit mit dem Verein Sissi State Punks (SSP) ihre Motorsport-Fähigkeiten trainieren. Weiters bietet der ESVÖ spannende Runden in League of Legends und Rocket League gemeinsam mit dem Verein Austrian Force sowie PC-Gaming (Fortnite, League of Legends und Co.) in Zusammenarbeit mit Österreichs größter Gaming Lounge AREA52.

eSportsBASE – 16+ Area

Die eSportsBASE GmbH ist das erste Mal auf der GAME CITY 2023 vertreten und wird in der 16+ Area viele Highlights bieten. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Twitch-Streamerin und Musikerin Jasmin Aurora, eine der bekanntesten deutschsprachigen DJanes. Auch der Fun-Faktor am Ausstellungsstand in Partnerschaft mit FreshFX Media GmbH kommt garantiert nicht zu kurz: Besucher_innen haben die Möglichkeit, auf zehn zur Verfügung gestellten Handys die Eigenmarke „GUMRUN“, einen Multiuser 3D Jump ‘n‘ Run, zu gamen und zahlreiche Goodies zu gewinnen. Außerdem wartet dort ein großer Gewinn eines Gaming PCs und weitere tolle Preise auf alle über 16 Jahren.

FM4 Indie Area mit mehr als 15 Indie-Studios

Der alternative Jugendkultursender des ORF FM4 ist bereits zum siebten Mal mit der FM4 Indie Area bei der GAME CITY dabei, dieses Jahr erstmalig mit mehr als 15 Indie-Studios – das sind mehr als je zuvor! Im Festsaal werden Projekte von Studierenden, Indie- und Hobby-Games-Entwickler_innen präsentiert. Mit dem FM4 Spielekammerl streamt FM4 auf twitch.tv/radio_fm4 täglich live ab 15:00 Uhr aus dem Wiener Rathaus ein vielseitiges Programm mit jeder Menge Gaming-Content inklusive spannenden Interviews mit den Aussteller_innen der Indie Area. Natürlich wird auch wieder fleißig direkt von der GAME CITY 2023 im Radio, online auf fm4.ORF.at sowie auf den FM4 Social Media Kanälen berichtet.

go green energy

Der Spezialist für umweltfreundliche Energieversorgung go green energy schafft auf der GAME CITY 2023 eine energiegeladene Meeting Zone im idyllischen Hof des Wiener Rathauses. Die Meeting Zone ermöglicht die ideale Gelegenheit, die Energiereserven aufzuladen und bietet eine grüne Oase der Erholung und Entspannung inmitten des Geschehens. Hier können Besucher_innen nicht nur ihre eigenen Energiereserven wieder auffüllen, sondern auch ihre elektronischen Geräte aufladen. Liegestühle, Picknick-Decken und gemütliche Plätze laden dabei in entspannender Atmosphäre zum Verweilen ein. Außerdem stehen Expert_innen für informative Beratung bereit, um Fragen zur grünen Energie zu beantworten. go green enery möchte allen Besucher_innen die Möglichkeit bieten, mehr über individuelle Energielösungen zu erfahren und wie Energie zu einem fairen Preis bezogen werden kann.

HP OMEN

HP Inc. stellt im Festsaal des Wiener Rathauses sein Gaming Line-up OMEN, VICTUS und HyperX vor. Als Produkthighlights zeigt der HP Showcase starke Hardware der Gaming PCs OMEN 45L und VICTUS 15L sowie der Gaming Laptops VICTUS 16, OMEN 17 und OMEN Transcend 16. Bei attraktiven Promo-Angeboten und einem abwechslungsreichen Gaming-Programm, in Partnerschaft mit dem eSport-Verein plan-B und dem ESVÖ, steht Spaß an erster Stelle: Ob in Duellen mit Influencerinnen bei „Party Animals“, dem neusten Game-Hit vom Entwicklerstudio Recreate Games, oder einzigartige Erlebnisse im Infinity Room – bei HP gibt es auf der GAME CITY 2023 einiges zu entdecken. Ebenso haben Besucher_innen die Chance, zahlreiche Preise und Goodies in lustigen Fortnite, League of Legends und Street Fighter 6-Competitions mit eSport-Profis abzustauben – mitmachen lohnt sich also!

MAXX Entertainment Lasertag

Im Arkadenhof auf der GAME CITY 2023 erleben Besucher_innen die Freiheit des grenzenlosen Spielens mit einem komplett neuen mobilen Spielsystem. Auf einer Fläche von über 500 m² können beim Lasertag bis zu 15 Spieler_innen gleichzeitig in eine Welt eintauchen, in der es keine Grenzen und Kompromisse gibt. Das innovative System bringt das Spielvergnügen überall hin, verwandelt jeden Ort in ein Spielfeld und jeden Moment in ein unvergessliches Erlebnis zusammen mit Freund_innen. Hier sehen Besucher_innen live, wie die Welt des Spielens revolutioniert wird – diese Chance darf nicht verpasst werden!

MediaMarkt

Die Nummer 1 im österreichischen Elektro- und Elektronikhandel punktet auf der GAME CITY mit exklusiven Aktionen und Messepreisen. Am MediaMarkt Market Place findet sich daher alles, was das Elektronikherz begehrt. Auf Gaming-Fans warten etwa Sonderartikel von Logitech, Sony Playstation, Xbox, Razer und uRage sowie eine große Auswahl an Merch-Artikeln zu attraktiven Preisen. Wer sich also mit dem neuesten technischen Equipment ausstatten möchte, ist beim MediaMarkt Market Place an der richtigen Stelle!

In allen MediaMarkt Häusern in Wien können außerdem am 11. und 12. Oktober ab 13:00 Uhr gegen Vorlage eines Lichtbildausweises bereits 16+ sowie 18+ Bänder vor dem GAME CITY-Wochenende abgeholt werden, um Wartezeiten vor Ort zu verkürzen und noch schnelleren Spielspaß in den 16+ und 18+ Areas zu genießen.

ERAZER

MEDION präsentiert auf seinem Ausstellungsstand im Festsaal die neuste ERAZER Gaming Hardware. Die ERAZER Laptops und PCs vereinen nicht nur modernste Technik und schönes Design, sondern überzeugen auch durch ein hervorragendes Preis- Leistungsverhältnis, für Gaming ohne Kompromisse und ohne Limits. Mit den High-End-Gaming-Systemen von ERAZER wirst man zum Gamechanger und entwickelt sein volles Potential.

Nintendo

Branchenriese Nintendo garantiert allen Besucher_innen auf der GAME CITY 2023 großen Spielspaß mit den neusten Nintendo Switch-Games. Im Festsaal erleben Gäste in „Super Mario Bros. Wonder“, dem neuen 2D-Abenteuer von Mario und seinen Freunden, schon vor der Veröffentlichung am 20. Oktober eine Welt voller Wunder: Zu Besuch im Blumenkönigreich warten an jeder Ecke Überraschungen, die es zu entdecken gilt – sei es auf eigene Faust oder gemeinsam im Mehrspielermodus. In „Pikmin 4“ erkunden Spieler_innen einen unerforschten Planeten und retten eine Gruppe gestrandeter Weltraumreisender oder in „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ begleiten Fans den Protagonisten Link durch das Königreich Hyrule und die darüber schwebenden Himmelsinseln.

Dazu kommen weitere beliebte Spiele wie „Mario Kart 8 Deluxe“ mit dem Booster-Streckenpass und das actionreiche Kampfspektakel „Super Smash Bros. Ultimate“. Wem es damit noch nicht bunt genug ist, warten in „Splatoon 3“ spaßige Farbschlachten auf die Besucher_innen der GAME CITY.

OOE eSports – 18+ Area

Der Verein zur Förderung des eSport in Oberösterreich (OOE eSports) in Kooperation mit GamingPC.store legt den Fokus in der 18+ Area auf Counter-Strike 2 und Shooter-Spiele. Besucher_innen über 18 Jahren können sich hier an zehn Stationen in 5on5 messen, gemütlich eine Runde War Zone zocken oder weitere Games anspielen, die mit 18+ gekennzeichnet sind.

PROWORX

Der IT-Hardware Hersteller PROWORX präsentiert im Festsaal sein neustes Highlight: Der neue Gaming PC, Hero Sakura in der Trendfarbe Pink lässt Gamer_innen-Herzen höherschlagen. Passend zum Design wird das gesamte Gaming Setup (Headset, Tastatur, Maus, Bildschirm, Tisch und Sessel) in der Farbe Rosa ausgestattet. Im Kontrast dazu wird ebenso ein komplett weißer Gaming PC im PROWORX-Programm sowie Gaming Rechner der neuesten Generation mit Zubehör namhafter Hersteller wie Corsair, Elgato, Arozzi, Hercules, iiyama und next level Racing zu finden sein. Außerdem kommen Formel 1-Fans am F1 Ferrari Rennsimulator von Thrustmaster hier am Stand auf ihre Kosten.

Red Bull

Der österreichische Energydrink-Vorreiter lässt sich die GAME CITY 2023 natürlich nicht entgehen. Red Bull versorgt dieses Jahr auf der GAME CITY die Gastro-Flächen mit kalten Erfrischungen und das Red Bull Event Car sorgt mit toller Musik für gute Stimmung auf dem Gelände – so kann die (Gaming-)Party starten! Als Showact tritt Red Bull Bike-Trial Athlet Tom Öhler auf der GAME CITY 2023 auf und zeigt, was er auf seinem Bike drauf hat.

Samsung

Im Rahmen der GAME CITY 2023 präsentiert Samsung im Festsaal spannende Monitor-Neuheiten der Odyssey-Reihe für das ultimative Gaming Abenteuer: So überzeugt der Odyssey OLED G8 mit faszinierender Bildqualität und elektrisierender Geschwindigkeit, der Odyssey Neo G9 mit attraktivem Design und Weltklasse Performance und der Odyssey OLED G9 G93SC mit einem Curved 49-Zoll-Display, der Spieler_innen direkt ins Game eintauchen lässt. Der Curved Monitor des Odyssey Ark Smart Gaming Monitors kann zudem rotiert werden, sodass Benutzer_innen die perfekte Position individuell bestimmen können. Auch in Sachen TV hat Samsung einiges zu bieten: Der brandneue 50 Zoll Neo QLED 4K Gaming TV begeistert mit fesselnden Bildwelten voller Kontraste und Details, sowie mit dem besten 4K-Bilderlebnis. Diese einzigartige Experience kann beim Stand im Gaming Room getestet werden. Zusätzlich wartet auf alle GAME CITY Besucher_innen ein besonderes Angebot: Mit einem Gutschein-Flyer, der am Samsung-Stand abgeholt werden kann, profitieren Besucher_innen von exklusiven Rabatten auf Samsung Gaming Produkte zur GAME CITY. Nähere Infos gibt es unter gaming.samsung.at.

Ski Challenge

Die Ski Challenge ist ein mobiles Abfahrts-Skirennspiel, das sowohl im Wettbewerb als auch im entspannten Modus gespielt werden kann. Dabei geht es darum, Highscores zu knacken, die beste Linie zu finden und die Pisten genau zu studieren, um die Gegner_innen zu übertreffen. Genau diesen Mix aus Wettbewerbsgeist und Selbstmotivation bringt die Ski Challenge in den Festsaal im Wiener Rathaus. Besucher_innen dürfen sich auf Highscore-Challenges und „Beat the Pros“ freuen, bei denen Teilnehmende coole Preise und Goodies gewinnen können. Das gesamte Team der Ski Challenge wird ebenfalls vor Ort sein, um Fragen zu beantworten und Kontakte zu knüpfen. Das GAME CITY-Wochenende bietet auch die letzte Chance, sich für den renommierten Ski Challenge Nations Cup zu qualifizieren: Ein eSports-Wettbewerb, bei dem sich Spieler_innen für ein offizielles Nationalteam qualifizieren können. Die acht Nationalteams treten dann parallel zum Ski-Weltcup in der Nations Cup Turnierphase gegeneinander an, um Ruhm, Ehre und einen Gesamtpreispool von 25.000 Euro zu erringen.

WIENXTRA

WIENXTRA bietet auf der GAME CITY Spiel, Spaß und wichtige pädagogische Inputs für die jüngeren und jüngsten Besucher_innen und ihre Begleitpersonen. In der WIENXTRA-Kinderzone stehen Kinder ab 4 Jahren und ihre Begleitpersonen im Mittelpunkt. Es kann ausprobiert und gemeinsam gespielt werden – egal ob auf der Konsole, PC, Handheld oder mit einem Gesellschaftsspiel der Spielebox. Zum wichtigen Thema „Gamer Health“ gibt es auch das Angebot der Beratungszone der WIENXTRA Jugendinfo in Kooperation mit dem Institut für Suchtprävention, der Sucht- und Drogenberatung Kolping und Safer Internet mit Infomaterial, Austauschmöglichkeiten und anonymer, vertraulicher Beratung rund um die eigene Gesundheit und Suchtprävention. Das Medienzentrum lädt ein, sich als Schattenkrieger_in zu präsentieren und in der Appacademy der Soundbase hat man die Möglichkeit sich selbst als Musiker_in zu betätigen.

Und viele mehr …

Erneut ist eine Vielzahl spannender Aussteller auf der GAME CITY 2023 am Start (in alphabetischer Reihenfolge):

9 Dystricts, A1 Telekom Austria AG, Accidently Awesome, Adulting, Aerosoft GmbH, AimControllers.com, AVM, BAD Spiele Studio UG (haftungsbeschränkt), Badge4fan, Bank Austria – Member of UniCredit, Baumkuchen, Bundeskanzleramt Sektion VI – Familie und Jugend, Bundesstelle für die Positivprädikatisierung von digitalen Spielen, byteparrot, Carlito’s Kebab, Christoph Bals – Tikocosplay, City Games Vienna, Cosmic Resistance, Cosplay Entertainment Austria, dabei! App, Darron Coates, Dirty Paws Studio, Donau Universität Krems, Enhydra Games, eSport Verband Österreich, esportConnect, eSportsBASE GmbH, Espressomobil, Estatic Anime, FH Salzburg / Creative Technologies, Figuravilag Kft, Fire Totem Games, Flimmersoft, FM4, Foodtruck4all, FreshFX Media GmbH, FROG Vienna, Gamers Health United, GamingMuseum, GEDS GmbH, Geizhals, Herdles, HeyQQ GmbH, HP Omen, I Eat Vienna, Icd instinctive clothing & Design KG, Institut für Suchtprävention, Interspar Foodtruck, Kautzner Computer Museum, Kelly’s, Kia, L’ORÉAL PARIS MEN EXPERT, Laola1, Lasermaxx Unleashed, Magnolia Games, Mangamaus, Marie-Christin Aufinger, Mira Schobesberger, McDelivery, MediaMarkt, MEDION (ERAZER), Merchversum, MICE & Men Eventmarketing GmbH, Mods and Repairs, monkey mac jones adventures UG, MyGroove BetriebsGmbH, Nestwork Games, Nintendo, OOE-ESports, Pauls Merch Corner, paysafecard, Philly Cheesesteak Vienna, Pixelcloud GmbH & Co KG, PROWORX, Red Bull GmbH, reignite games, Reluma Games, Respawn esports bar, RETURN Magazin, Ruckenbauer Langos, saferinternet.at, Sams Donuts, Samsung Electronics Austria GmbH, Sir Boba Bubble Tea, Ski Challenge Gmbh, stadt wien marketing gmbh – Vorteilsclub der Stadt Wien, Streamhouse, Subotron, Sucht- und Drogenberatung für Jugendliche und Angehörige, Terragami, Tesla Motors Austria GmbH, Teufel, The Flock, Throwmance – battle for love, Twonodes, Type Beat Games, Ubisoft, Urage, VELM Sp Zoo, Verein WIENXTRA in Kooperation mit der Stadt Wien – Bildung und Jugend, Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten, Vienna Comix, Wake Studio, Wiener Linien, Wirtschaftsagentur Wien, Yunicon, Zero Latency Vienna

Alle Infos rund um das größte Gaming-Event des Jahres erhalten Sie auch online unter game-city.at.

