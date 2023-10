Torn Away im Test

Wir spielen Asya, ein kleines Mädchen in Stalingrad, das im August 1942 eine Zeichnung für ihre Mutter malt, einen zerrissenen Handschuh flickt und hofft, ihren in den Krieg gezogenen Vater bald wiederzusehen. Anstelle ihrer Mutter landet jedoch nur eine Artilleriegranate in dem Haus, in dem sich ihre kleine Wohnung befindet. Mutter und Tochter sind glücklicherweise unverletzt, werden aber nach Deutschland verschleppt, wo unsere Mutter zur Zwangsarbeit für die deutsche Industrie gezwungen wird. Die Geschichte beginnt dann so richtig im Jahr 1944, als unsere Mutter stirbt und wir uns auf der Flucht befinden. Weg aus Deutschland, quer durch Polen, zurück zur noch lebenden Familie in Russland. Asya ist in den zwei Jahren der Gefangenschaft in Deutschland zwar deutlich reifer und selbstständiger geworden, aber natürlich immer noch ein kleines Mädchen, das nun alleine die lange Strecke bewältigen muss.

Das Spiel ist einerseits ein Adventure, in dem Gegenstände gefunden werden müssen, die dann (oft automatisch) am richtigen Ort eingesetzt werden. Das Absuchen der Umgebungen hat mich ein wenig an die Telltale Adventures erinnert. Ein anderer Teil des Spieles spielt sich jedoch wie Limbo (oder das neue Planet of Lana). Ihr bewegt Asya von links nach rechts über den Bildschirm, könnt laufen, springen, euch ducken und mit Hotspots interagieren, um Gefahren auszuweichen und kleine Rätsel zu lösen. Dazu kommen noch unterschiedliche Minispiele, die die Handlung immer wieder auflockern. Egal ob ihr einen Schuh reparieren, einen Riss im Stoff nähen oder euch durch einen Wintersturm voran kämpfen müsst, der Schwierigkeitsgrad ist meist relativ niedrig angesetzt. Der Schwerpunkt des Spieles liegt auf der Erzählung der Geschichte, und die kann ganz schön ergreifend sein. Ich habe schon länger kein Spiel mehr durchgespielt, dass die Schrecken des Krieges derart beklemmend dargestellt hat. Zum Glück ist Asya ein sehr tapferes und optimistisches Kind, das mit ihren Puppen redet und sich so durch die schrecklichen Ereignisse durchkämpft. Die Sprachausgabe ist auf englisch, die Texte sind jedoch deutsch. Die Steuerung mit dem Gamepad funktioniert hervorragend.