Knight vs Giant: The Broken Excalibur im Test

Vom indonesischen Entwickler Gambir Studio ist soeben Knight vs Giant: The Broken Excalibur auf Steam erschienen. Ein Spiel, dass seine Inspiration durch Hades schwer verleugenen kann. Aber besser gut kopiert als beim Versuch ein innovatives Spiel zu entwickeln völlig zu versagen. In Knight vs Giant: The Broken Excalibur erwartet euch das typische (und auch von vielen anderen Entwicklern bereits kopierte) Gameplay eines Hack and Slash Action-Roguelikes. Ihr betretet einen Raum, die Türen schließen sich und Gegnerwellen erscheinen. Erst wenn ihr alle Gegner eliminiert habt, könnt ihr eure Beute einsammeln und die Türen öffnen sich wieder. Solltet ihr einen Kampf nicht überleben, ist euer Lauf (Run) vorbei und ihr landet wieder zurück in der Startumgebung, dem Hub.

Ihr müsst dann neu beginnen, allerdings sind die Räume nun anders angeordnet und es erscheinen andere Gegner. Eure Ausrüstung ist wieder im Anfangszustand, allerdings gibt es in den meisten Spielen einen gewissen Meta-Fortschritt. Im Regelfall gehen mit eurem Ableben nicht alle gefundenen Gegenstände verloren, sondern ihr könnt irgendetwas behalten, mit dem ihr dann im Hub etwas verbessern könnt. So auch in Knight vs Giant: The Broken Excalibur.