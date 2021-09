Die Wiedergeburt – Diablo II: Resurrected jetzt live

Diablo, der Herr des Schreckens ist aus seinem CRT-Gefängnis ausgebrochen und sucht jetzt überall HD-Bildschirme heim. Das jetzt verfügbare Diablo II: Resurrected ist die ultimative Neuauflage von Diablo II sowie der Erweiterung Lord of Destruction.

Diablo II: Resurrected unterstützt eine maximale Auflösung von bis zu 4K, um die Leistung moderner Gaming-Hardware voll auszuschöpfen. Außerdem verfügt es über vollständig überarbeiteten 7.1 Dolby Surround-Sound, damit Spieler nicht einen einzigen markerschütternden Schrei verpassen. Alle 27 Minuten der Zwischensequenzen des Originalspiels wurden mit detaillierter Grafik nachgebildet. Obwohl viel Arbeit investiert wurde, um Diablo II einen modernen Anstrich zu verleihen, war es oberste Priorität, die Authentizität der Spielerfahrung zu bewahren – die ursprüngliche Engine läuft nach wie vor „unter der Haube“ und führt dieselben Berechnungen aus und folgt derselben Spiellogik wie im Jahr 2000.

Diablo II: Resurrected wurde von Blizzard Entertainment und dem internen Studio Vicarious Visions entwickelt und wird via Battle.net auf Windows PC sowie auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, und Nintendo Switch wiedergeboren. Mit plattformübergreifendem Fortschritt können sich Spieler von sämtlichen Endgeräten aus, für die das Spiel erworben haben, mit ihrem Battle.net-Account einloggen und haben so Zugriff auf ihre Charaktere und Beute. Um die Welt von Diablo II mehr Spielern als je zuvor zu eröffnen, enthält diese Neuauflage eine Reihe an Zugänglichkeitsoptionen und Verbesserungen. Diese erlauben es Spielern, ihre Spielerfahrung anzupassen, ohne das klassische Gameplay zu beeinträchtigen. Die Verbesserungen in Sachen Zugänglichkeit enthalten unter anderem:

Controllerunterstützung auf allen Plattformen

Anpassung der Schriftgröße, Farbenblindheitsmodus und Lesbarkeitsoptionen

Emote-Menü für schnellere Kommunikation

Anpassung der Lautstärke über verschiedene Audiokanäle

automatisches Aufsammeln von Gold

größere, gemeinsame Beutetruhe

vielfältige Tastenbelegungsoptionen, inklusive belegbarem „Interagieren“-Hotkey für Controller und mehr

Diablo II: Resurrected verfügt über sieben spielbare Charakterklassen. Die Amazone, der Barbar, der Totenbeschwörer, der Paladin und die Zauberin bieten vielfältiges Gameplay. Der Druide und die Assassine aus Lord of Destruction kehren ebenfalls zurück, wild und unnahbar wie eh und je. Die 3D-Helden verfügen jetzt über aktualisierte Rüstung, Kleidung, Hauttexturen, Animationen und mehr. Das gesamte Spiel wurde grafisch komplett überarbeitet, sodass erfahrene Diablo II-Spieler, die nach Sanktuario zurückkehren, wie beim Blick durch eine neue Brille nie zuvor gesehene Details ausmachen werden. Trotz der Überarbeitung fangen Charaktere, Monster und Umgebung in Diablo II: Resurrected nach wie vor die dunkle Atmosphäre ein, an die sich Diablo-Fans erinnern. Diese Erinnerungen wieder aufleben zu lassen, ist ebenfalls ganz einfach. Per Knopfdruck können Spieler zwischen der neuen 3D-Grafik und der 2D-Erfahrung des Originals wechseln.

Diablo II: Resurrected kann einzeln (UVP 39,99 EUR) oder als Teil der Diablo Prime Evil Collection (UVP 59,99 EUR) erworben werden. Die Sammlung enthält:

Diablo II: Resurrected

die Diablo III: Eternal Collection, bestehend aus Diablo III, der Erweiterung Reaper of Souls sowie dem Inhaltspaket Rückkehr des Totenbeschwörers

den Gefährten Mephisto und die Flügel Umklammerung des Hasses für Diablo III

Weitere Informationen zu Diablo II: Resurrected gibt es auf unserer offiziellen Seite unter www.diablo2.com.