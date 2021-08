Passend zum gamescom-Auftakt sind im Ubisoft Store heute die Digital gamescom Dealz gestartet. Bis zum 7. September 15:00 Uhr können viele Ubisoft-Spiele des digitalen PC-Sortiments mit bis zu 75 % Rabatt erworben werden.

Mit der heutigen Eröffnung der gamescom 2021 startet Ubisoft die Digital gamescom Dealz im Ubisoft Store. Für alle Geschmäcker finden sich Angebote: so etwa Assassin’s Creed Odyssey, Far Cry 5 und Watch Dogs: Legion, aber auch Anno 1800, für welches am 31. August der neue Inhalt „Dächer der Stadt“ erscheint. Weiterhin lassen sich bei allen Kaufabschlüssen Dank des Treueprogramms on top bis zu 20 % einsparen.