Raw Fury und Toby Gard kündigen Dream Cycle an

Raw Fury und Tomb Raider-Schöpfer Toby Gard haben das Action-Adventure Dream Cycle im Rahmen der gamescom Opening Night Live Pre-Show enthüllt. Der Debut Titel des Entwicklers Cathuria Games, unter der Leitung von Entwicklerlegende Toby Gard, erscheint am 7. September im Steam Early Access.

Dream Cycle ist ein sich kontinuierlich weiterentwickelndes Abenteuer, in einer von dunkler Magie zerrütteten Welt – den Dreamlands. Die SpielerInnen schlüpfen in die Rolle von Morgan Carter, einer Schülerin arkaner Künste, welche um ihre magische Essenz beraubt wurde. Gefangen in den Dreamlands, muss Morgan nun einen Weg finden, diese Welt von dunkler Magie zu befreien und die ambitionierten Pläne ihres Gegenspielers, ein Gott zu werden, vereiteln. Die SpielerInnen können dazu ihren eigenen Spielstil entwickeln und auf ein umfangreiches Arsenal an Waffen und Zaubern zurückgreifen.

Zum Start der Early Access Phase von Dream Cycle wird das Action-Adventure bereits zehntausende Abenteuer, Gefahren und Geheimnisse bieten. Darüber hinaus wird das Feedback der SpielerInnen aktiven Einfluss auf die Entwicklung der Spielwelt, den (magischen) Fähigkeiten, der Geschichte und mehr haben. Zukunft der Dreamlands liegt in den Händen der SpielerInnen!

Dream Cycle ist der Ausgangspunkt einer Reise ins endlose Unbekannte, ein sich ständig erweiterndes Portal in unzählige Abenteuer. Schließt euch einer Gemeinschaft von Entdeckern an und helft uns, eine neue Art von Action-Adventure-Spiel zu entwickeln, in dem Götter, Monster und Magie einen Platz in der modernen Welt gefunden haben. Tomb Raider-Schöpfer Toby Gard

Dream Cycle, das neue Action-Adventure von Toby Gard, erscheint am 7. September im Steam Early Access.