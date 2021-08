Starsand lüftet auf der Gamescom 2021 die Geheimnisse der Wüste

Toplitz Productions und Entwickler Tunnel Vision entführen die Spieler in die Wüste und enthüllen Geheimnisse zum kommenden Survival Spiel Starsand auf der Gamescom 2021, in einem brandneuen, exklusiven Trailer.

Vom 25. bis 27. August wird Starsand im Arcade Village präsentiert. Die lange, kalte Nacht ist vorbei – die Dinge heizen sich in der Wüste sehr schnell auf.

Inspiriert von klassischen Sci-Fi-Abenteuern wie John Carter und Stargate, taucht der Spieler in Starsand in eine raue und unbarmherzige Wüstenwelt ein, in der es gilt zu jagen, zu bauen und zu überleben. Das Ausharren in der glühenden Sonne und einen Schutz zu finden für die eisigen Nächte ist nur der Anfang. Um zur Erde zurückzukehren, müssen die Spieler seltsame und uralte Alien-Technologien kennenlernen, furchterregende Monster bekämpfen und ihr Lager gegen Feinde und die Elemente verteidigen.

Starsand startet noch in diesem Jahr in den Steam Early Access und lädt seine Community ein, den Weg des ganz besonderen Wüstenabenteuers mitzugestalten. Spieler können sich das Spiel ab sofort auf Steam vormerken! Besucht Starsand in der Arcade Village!

Starsand ist ein Wüsten-Survival-Spiel, das dich in eine offene Welt, die wie die Erde wirkt und dennoch fremdartig ist, entführt. Gefahren, Geheimnisse und Rätsel erwarten dich! Finde heraus was genau passiert ist, wo du dich befindest und was dich mit der Geschichte einer ausgestorbenen Zivilisation verbindet. Wird es dir gelingen, in der unwirtlichen Umgebung zu überleben, Antworten zu finden und den Weg zurück in dein altes Leben zu gehen?

Jage Nahrung, stelle Waffen her, baue dir einen Unterschlupf. Sichere deine Unterkunft – inmitten der Dünen wimmelt es vor unheimlichen Kreaturen. in dieser Wüste bist du sowohl Jäger als auch Beute. Mysteriöse, insektenähnliche Raubtiere kommen aus ihren dunklen Nestern, immer auf der Suche nach Nahrung. Schütze dich mit Feuer, sprenge Feinde mit explosiven Kokosnussgranaten in die Luft, sichere deine Basis und tue alles Notwendige, um zu überleben.

Finde dich in der weiten und einsamen Wüste zurecht, orientiere dich in Sandstürmen und markiere deinen Weg. Durst und Hitze werden zum unbesiegbaren Feind während des Tages – Kälte gefährdet dich während der Nacht. Lerne mit den Widrigkeiten zu leben, das Schöne zu sehen und von den Tieren und der Natur zu lernen!