Neuer Trailer und Infos zum 1.0 Release von Medieval Dynasty

Render Cube und Toplitz Productions reisen dieses Jahr auf der Gamescom zurück in die Zukunft. Jetzt bereitet sich das Mittelalterepos auf seinen endgültigen 1.0 Release am 23. September vor.

Spieler können heute am 26. August um 13:00 PDT / 16:00 EDT / 21:00 BST / 22:00 CEST die Future Games Show auf Twitch (gehostet von GamesRadar) einschalten, um einen exklusiven neuen Trailer zu sehen. Während der Gamescom heißt es am Ball bleiben, um einen ersten Blick auf die Zukunft von Medieval Dynasty zu werfen. In den Gamescom Studio Shows warten spannende Einblicken und einige exklusive Enthüllungen (Englische Show: heute, 21 Uhr, Deutsche Show: heute 15:40 Uhr)!

Du startest in Medieval Dynasty dein einfaches Leben als junger Mann, sammelst Erfahrungen, erlernst und verbesserst deine Fähigkeiten als Bauer und Jäger und erbaust dein eigenes Heim – von der einfachen Hütte, bis zum umfangreichen Hof. Es gilt das Volk zu motivieren, sich in deiner Nähe niederzulassen, für dich zu arbeiten und so den Bestand deiner Dynastie zu sichern.

Eine riesige mittelalterliche offene 3D-Welt erwartet dich… Wirf ein Auge auf den harten Winter und unvorhersehbare Ereignisse, während du deine Fähigkeiten verfeinerst und dein Vermächtnis erschaffst, das den Platz deiner Blutlinie in der Geschichte über Generationen sichern wird.

Medieval Dynasty wurde im September letzten Jahres in den Early Access geschickt und hat bereits fünf umfangreiche Inhaltsupdates erhalten, ein sechstes ist für den 23. September geplant. Gesteuert vom Feedback der Spieler und Streamer haben die Entwickler von Render Cube seit dem ersten Debüt des Spiels eine große Bandbreite an Features implementiert, darunter Romantik, Bienenzucht, Handel, Alkohol brauen, Reiten und mehr. Erste Einblicke in die finale Version werden die Spieler auf der Gamescom erhalten.

Features: