DualSense Wireless-Controller ab Juni in zwei neuen Farben

Mitternach im Kosmos

Der Controller in Midnight Black verfügt über zwei dezent abweichende Schwarztöne mit hellgrauen Details, die unserem Eindruck vom Weltall am Nachthimmel nachempfunden sind. Cosmic Red hingegen ist ein markantes Design in Schwarz und Rot, inspiriert von der einzigartigen, leuchtenden Farbkraft der Rottöne des Kosmos.

Beide neuen Farben sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab dem 18. Juni 2021 bei teilnehmenden Händlern erhältlich. In Deutschland und Österreich wird der Controller im Midnight Black-Design 69,99 € UVP* und die Cosmic Red-Variante 79,99 € UVP* kosten.

Auf dem PlayStation-Blog geben Leo Cardoso und Satoshi Aoyagi aus dem Designteam zusätzliche Einblicke in die Farbauswahl und den Entstehungsprozess der neuen Versionen.

Haptisches Feedback und adaptive Trigger

Nicht nur die markante Farbgestaltung in zwei Farbtönen hebt den DualSense-Controller von bisherigen Controllern für PlayStation-Konsolen ab. Vor allem mit seinen innovativen Funktionen wie haptischem Feedback und adaptiven Triggern stellt der DualSense-Controller eine signifikante Veränderung dar.

Um diese neuen Möglichkeiten zu unterstreichen, berichten Entwickler in einem weiteren Artikel des PlayStation-Blogs von geplanten Implementierungen des DualSense-Controllers in kommenden PS5-Spielen wie Ratchet & Clank: Rift Apart, Kena: Bridge of Spirits, Ghostwire: Tokyo und weiteren Titeln.