Total War: Warhammer III – Angespielt

Survival Battles – Tower Defense im Warhammer Universum

Einer der speziell für Total War III: Warhammer neu entwickelten Spielmodi werden die sogenannten “Survival Battles” sein. Bei diesen Überlebenskämpfen müsst ihr euch in gigantischen Schlachten gegen eine große Überzahl an heranstürmenden Feinden verteidigen. An bestimmten Punkten der Kampagne wird es zu solchen Überlebenskämpfen kommen – man könnte sie auch als Bosskämpfe bezeichnen.

Wir müssen eine dämonische Angriffswelle nach der anderen abwehren, während wir Schlüsselpunkte auf der Karte erobern. An diesen Punkten erhalten wir Nachschub und können Befestigungsanlagen errichten. Neben verschiedenen Mauern sind dies auch Türme, die die angreifenden Dämonen dezimieren. Mit dem Nachschub können wir aber auch neue Truppen kaufen. Mit jedem eroberten Schlüsselpunkt werden bessere Einheiten freigeschalten. Die Wellen an Dämonen werden im Laufe des Gefechtes immer zahlreicher und schwieriger, bis wir schließlich in einem letzten und verzweifelten Kampf gegen einen schier unbesiegbar starken Dämon antreten – quasi den Oberbefehlshaber der Armeen des jeweiligen Gottes. Damit wir in diesen Überlebenskämpfen dennoch eine Chance auf einen Sieg haben, sind viele der Dämoneneinheiten schwächer als in den anderen Gefechten der Kampagne. Nur dadurch ist es möglich, die riesigen Angriffswellen zu überstehen – vielleicht. Die Überlebenskämpfe sind übrigens nur ein zusätzlicher Spielmodus und ersetzen keinen der traditionellen Spielmodi, die wir bereits aus der Serie kennen.